Ilhéus: Prefeito Valderico Junior toma posse e reforça importância da unidade e do diálogo

Em cerimônia realizada no Centro de Convenções, na quarta-feira (1º), o empresário Valderico Luiz dos Reis Junior, ilheense, 37 anos, tomou posse como prefeito de Ilhéus. Eleito com 41.567 votos, o novo gestor reforçou o desejo de renovação política no município e o sentimento de esperança por uma cidade melhor para todos.

No seu discurso, agradeceu aos familiares, à equipe e toda população, pediu unidade entre os poderes, e destacou que os desafios serão muitos, mas que contará com uma equipe capacitada e comprometida a não poupar esforços para colocar Ilhéus de volta ao caminho do crescimento:

“A palavra aqui deve ser unidade. Se dermos as mãos, executivo, legislativo e judiciário, quem ganha é Ilhéus. Nosso lema será sempre o diálogo para beneficiar a população. Sabemos que no começo será muito difícil e sofreremos muitas críticas. Porém, o momento da renovação já chegou. É preciso recomeçar, recuperar, para depois avançar. Conto com o apoio de cada um de vocês para fazermos de Ilhéus um lugar ainda melhor para se viver”.

Além do prefeito Valderico Junior, foram empossados nesta quarta a vice-prefeita, Wanessa Rocha Bonfim Gedeon, e os 21 vereadores escolhidos pela população no dia 6 de outubro de 2024. A solenidade também elegeu a mesa diretora da Câmara Municipal, que terá César Porto (PP) como presidente; Rúbia Carvalho (Agir), vice-presidente; Tandick Resende (UB), primeiro secretário; e Nal Araújo (UB), segundo secretário.

“Estive em toda a campanha falando em cuidar de pessoas, capacitar pessoas e desenvolver pessoas, pois todos têm direito ao desenvolvimento. Estamos com muita escuta planejando as melhores ações para a cidade. Tenho certeza que o governo Valderico Junior será o melhor da história de Ilhéus”, ressaltou Wanessa Gedeon.

A cerimônia de posse foi antecedida por uma emocionante missa de Ação de Graças na Catedral de São Sebastião, presidida pelo Bispo Dom Giovanni Crippa, da Diocese de Ilhéus. O momento emocionou os presentes, renovando a fé em dias melhores.