Prefeito eleito de Ilhéus anuncia mais quatro nomes do secretariado

O prefeito diplomado de Ilhéus, Valderico Junior, anunciou nesta terça-feira, dia 24, véspera de Natal, mais quatro nomes que integrarão o secretariado de sua gestão, que começa em 2025. O comunicado foi feito em entrevista exclusiva à Gabriela FM, e reforçou o compromisso do futuro governo com escolhas técnicas e alinhadas às demandas do município.

Os novos secretários são: Milton Andrade – Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca; Fernando Fernandes – Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento; Cacá Colchões – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; e Sayonara Machado – Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza.

Durante a entrevista, Valderico Junior destacou que a seleção dos secretários foi baseada em critérios técnicos, com uma equipe capacitada para o trabalho que vem pela frente:

“Cada escolha reflete o compromisso com a transparência e a responsabilidade que temos com a nossa cidade. Estamos recebendo Ilhéus em condições que vão exigir muito trabalho. O ano vai ser duro, mas nossa vontade será maior. É preciso recomeçar, recuperar, para depois avançar”, declarou.

A entrevista contou com as presenças dos secretários anunciados, além de vereadores eleitos.