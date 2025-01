Augusto Castro acompanha a testagem de um tanque do Mais Água e lamenta vandalismo na nova rede adutora

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), e o presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Ivan Maia, estiveram na manhã de hoje, dia 22, no reservatório do Projeto Mais Água para a Cidade, no Novo Lomanto acompanhando o processo de testagem e lavagem do tanque que tem capacidade de armazenar 3 milhões de litros de água.

Também acompanharam a visita, a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, os diretores da EMASA José Silva (Planejamento), Fernando Duarte (Técnica), Moisés Figueiredo (Administrativo), o gerente técnico João Bitencourt e o vereador Babá Cearense (PP).

O prefeito foi informado sobre o funcionamento do novo sistema e também sobre as 15 ligações clandestinas, “gatos”, encontrados na nova rede adutora, o que vai retardar a entrada em operação do Mais Água.

“O Projeto Mais Água é a obra mais importante do nosso governo para acabar com o fornecimento irregular de água em Itabuna. A gente fica triste e até decepcionado com a ação de algumas pessoas, que praticaram esse vandalismo com o patrimônio público, prejudicando boa parte da comunidade”, desabafou Augusto Castro.

O presidente da EMASA, Ivan Maia, disse que esta semana toda a rede que será abastecida pelo tanque do Novo Lomanto deveria entrar em fase de teste. Mas, devido a descoberta das ligações clandestinas, o processo terá que ser adiado.

“Lamentavelmente todo esse ato de vandalismo em nossa rede adutora do Mais Água vai atrasar o início da operação do novo sistema. Isto, porque será necessário realizar a substituição de parte da tubulação, seriamente danificada com os ‘gatos’”, disse Maia.

OCORRÊNCIA POLICIAL

No início da manhã de hoje, dia 22, em reunião, a diretoria da EMASA determinou a procuradora jurídica Fabiana Rocha para que faça o registro de um boletim de ocorrência (B.O.) junto a Polícia Civil para que medidas legais e jurídicas sejam adotadas e os responsável pelos atos vandalismo na rede adutora do Mais Água e tentativa de furto de água sejam identificados e responsabilizados pelos ação.