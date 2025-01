Bahia amplia efetivo com novos cargos e convocações para forças de segurança

O Governo do Estado sancionou nesta quarta-feira (22) a criação de 2.397 novos cargos para a Polícia Civil da Bahia e autorizou concursos públicos voltados aos quadros de saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. As ações visam fortalecer a segurança pública e aprimorar a capacidade de investigação criminal. O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues durante cerimônia no Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), acompanhado pelos secretários estaduais Marcelo Werner (Segurança Pública) e Edelvino Góes (Administração).

Entre os novos cargos para a Polícia Civil, foram criadas 500 vagas para delegados, 437 para escrivães e 1.460 para investigadores, fortalecendo significativamente a estrutura da instituição. Além disso, o governador assinou decretos para convocar 512 policiais militares e 23 bombeiros militares da reserva remunerada, aumentando a capacidade operacional das forças de segurança.

“Essas medidas são estratégicas para garantir mais segurança e efetividade nas ações de combate à criminalidade. Com o aumento no efetivo, asseguramos uma presença mais forte do estado onde mais se precisa”, afirmou Jerônimo Rodrigues, destacando que as novas vagas atenderão às demandas da população e melhorarão a resolução de casos.

A delegada Geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, destacou que a criação dos novos cargos representa um avanço significativo para a segurança pública na Bahia. “Esse reforço amplia nossa capacidade de investigação e resposta às demandas da população. Essa iniciativa nos fortalece e nos permite atuar de forma mais eficiente no combate à criminalidade, promovendo justiça e segurança em todas as regiões do estado.”

*Ampliação do efetivo*

Outro destaque é a autorização para concursos públicos voltados aos quadros de saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Serão ofertadas 24 vagas no Quadro de Oficiais de Saúde dos Bombeiros, sendo 16 para médicos e quatro para odontólogos, além de 16 vagas no Quadro de Saúde da PM, com 12 para médicos e quatro para odontólogos.

Para o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, a ampliação do efetivo impactará diretamente na eficiência das ações de segurança. “A inserção de novos profissionais fortalece o enfrentamento à criminalidade, permitindo uma resposta mais rápida e qualificada”, afirmou.

O comandante geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, destacou a ação. “A convocação de policiais militares da reserva, a inclusão de novos integrantes para reforçar o patrulhamento nas ruas e a ampliação do quadro de saúde mostram uma preocupação em cuidar da tropa e da população. Com essas ações, atingimos o maior efetivo da Polícia Militar em todos os tempos, justamente no ano em que nossa instituição completa 200 anos”.

Repórter: Tacio Santos/GOVBA