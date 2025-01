Forças Policiais da Bahia fecham cerco contra facções e alcançam sete lideranças

A ampliação das ações de inteligência das Forças Policiais da Bahia resultou na localização de sete líderes de organizações criminosas na última semana. Fuzil, submetralhadora, munições e drogas também foram apreendidos no mesmo período.

Na segunda-feira, equipes da FICCO Ilhéus, Polícias Militar, Federal, Civil e Rodoviária Federal da Bahia, Tocantins, Minas Gerais, Pará e Mato Grosso interceptaram três assaltantes de bancos e carros-forte. O trio, que estava escondido na cidade de Confresa (MT), acabou não resistindo ao confronto.

Cerca de 24h depois, na terça-feira, na cidade mineira de Extrema, durante a Operação EIRENE UM, um traficante que ordenava mortes na cidade de Jequié foi capturado. FICCO Bahia, 19° BPM (BA), DPF (MG) e 59° BPM (MG) alcançaram o criminoso na zona rural do município.

“Nosso combate incansável às facções ultrapassa as divisas do estado da Bahia. Sabemos das conexões das facções do Nordeste com as do Sudeste e trabalharemos com integração e repressão qualificada contra a minoria que violenta as comunidades. Sem trégua e sem descanso”, enfatizou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Baralho do Crime

Ainda na terça, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil prenderam o Três de Paus do Baralho do Crime da SSP. O foragido da Justiça foi localizado no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas.

Fecham a lista das lideranças alcançadas pelas Forças Policiais da Bahia, duas mulheres que atuam com tráficos de armas e drogas, lavagem de dinheiro, homicídios e corrupção de menores.

A esposa do Rei de Copas do Baralho da SSP e responsável pela lavagem de dinheiro de uma facção foi presa no Centro da cidade do Rio de Janeiro. A foragida da Justiça fugiu do Complexo do Alemão, mas foi localizada por equipes da FICCO Bahia, DRACO (BA) e PC do RJ.

Na cidade vizinha, em São Paulo, a ex-Dama de Copas do Baralho do Crime da SSP foi capturada. Com mandado por homicídio em Jequié, a foragida foi flagrada com R$ 66 mil em espécie. A criminosa é casada com um traficante paulista.

Repressão Qualificada

No âmbito das ações de repressão qualificada orientadas pela inteligência, a Operação Força Total da PM foi deflagrada em todo o estado.

Um fuzil, submetralhadora e granada foram apreendidos na cidade de São Sebastião do Passé, por guarnições da 10ª CIPM. Um adolescente de 13 anos acabou apreendido.

No município de Jitaúna, um laboratório de drogas foi desarticulado. Cerca de 70 kg de entorpecentes, prensa hidráulica, entre outros itens foram recolhidos. Dois suspeitos acabaram presos.

Completando a lista, a 81ª CIPM e a CIPT/Rondesp Atlântico apreenderam 66kg de cocaína, ecstasy, haxixe e crack, em Itinga, município de Lauro de Freitas.

Texto: Alberto Maraux