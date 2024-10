Hospital de Itabuna celebra aniversário de pacientes

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), administrado pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), sempre proporciona momentos de acolhimento aos pacientes, com pequenos gestos que tornam o ambiente hospitalar ainda mais humanizado.

A celebração do aniversário dos pacientes, serviço que há anos é realizado pela Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), é um desses destaques.

A data de nascimento de um paciente é algo relevante para a direção do hospital pelo fato de ele estar em um leito de hospital, passando por um momento de fragilidade física e emocional. Além disso, por estar longe do seu lar, da sua rotina edo convívio familiar.

Dessa forma, sempre que algumpaciente faz aniversário, a equipe da Nutrição prepara umasurpresa. “A ideia é que os pacientes se sintam acolhidos pelanossa equipe, nesse momento em que se encontram hospitalizados”,diz a coordenadora da UAN, MariaLuíza Souza.

De acordo com Luíza, a nutriçãocoleta todos os dados dos pacientes e identifica quem é oaniversariante do dia, através do mapa da nutrição clínica,verificado diariamente pela equipe de Nutricionistas. “A Enfemagemtambém informa a data quando identifica logo cedo que é oaniversário de um deles”, acrescentou.

Os bolos decomemoração levam em conta a prescrição da dieta de cada pacientee suas restrições. No caso dos que não podem comer bolo, sempre éoferecida sobremesa saudável, a exemplo da salada de frutas.

Essaação ganhou reforço com a chegada da equipe do Núcleo deHumanização da unidade hospitalar, que incorporou o “ProjetoFestejar a Vida”, no qual celebra em um mesmo dia, os aniversáriosdos pacientes internados nas enfermarias e no CTI.

Aequipe da Humanização vai até os leitos dos aniversarianteslevando as felicitações com lembrancinhas do hospital e uma sobremesa preparada pela equipe da Nutrição. O serviço também conta com a parceria do Serviço Social do HBLEM.

A sensibilidade das equipes para ações simples como essa, demonstra o compromisso da unidade hospitalar em prestar um atendimento cada vez mais humanizado aos pacientes de Itabuna e região.