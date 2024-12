Itabuna: Show de Brinquedos alcança mais de 2 mil crianças no São Pedro

Abrindo as comemorações do Natal, as crianças do bairro São Pedro acordaram com uma visita pra lá de especial: Palhaço Linguiça e a turma do Show de Brinquedos.

Seguindo a tradição natalina, foram distribuídos presentes para meninas e meninos da comunidade, finalizando o ciclo de entregas deste ano, que começou no Zizo, no último domingo (22).

Com direito a apresentações culturais, shows de palhaços, personagens infantis e a presença maciça dos moradores, a missão foi cumprida, afirmou a diretoria.

“Os desafios são muitos, e envolvem diversos fatores. Mas o desejo de ajudar o próximo e contemplar o sorriso de uma criança, nos motiva a seguir a caminhada do Show de Brinquedos, concluiu Wallace Reys, idealizador do projeto.