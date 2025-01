Janeiro Branco: CVR Costa do Cacau promove Diálogo Diário de Segurança

A CVR Costa do Cacau realizou o Diálogo Diário de Segurança (DDS) especial com seus colaboradores, marcando a campanha Janeiro Branco, que promove a conscientização sobre a importância da saúde mental.

O encontro contou com a participação do técnico de segurança Gabriel Amorim, que realizou uma palestra e trouxe reflexões valiosas sobre o tema, bastante relevante nos dias atuais.

Durante o evento, Gabriel destacou a importância de cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho e no dia a dia, ressaltando como fatores como o estresse, a ansiedade e a falta de equilíbrio emocional podem impactar diretamente a qualidade de vida e a produtividade. Ele também compartilhou dicas práticas para o autocuidado e incentivou os colaboradores a buscarem ajuda sempre que necessário.

De acordo com Angelica Tomassini, coordenadora do setor socioambiental, “a ação reafirma o compromisso da CVR com o bem-estar dos seus funcionários, criando espaços para diálogo e sensibilização sobre questões que vão além da segurança física, mas que também abrangem o cuidado integral com os colaboradores”.

“Essa iniciativa reforça que cuidar da saúde mental é fundamental para a construção de um ambiente de trabalho saudável, colaborativo e seguro para todos”, ressaltou Angelica Tomassini.