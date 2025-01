Morre em Ilhéus a médica Joanira Leite

Há alguns dias, a médica Joanira Leite Alves foi internada em um hospital de Ilhéus para tratamento de saúde. Hoje, ela veio a óbito. A seguir, em nota da Prefeitura de Itabuna, mais informações sobre o assunto.

Com tristeza, soube do falecimento da médica ginecologista e obstetra Doutora Joanira Leite Alves, nesta quinta-feira, dia 30, dias no Hospital São José, em Ilhéus, vitimada por complicações pulmonares. Ela esteve internada há alguns dias para tratamento, mas não resistiu.

Pessoa de fino trato, profissional respeitada na Medicina, doutora Joanira Leite era esposa do pecuarista e empresário Marcelo Cincurá. Nas eleições municipais do ano passado concorreu à Prefeitura de Una, no Litoral Sul da Bahia.

Neste instante doloroso a Deus dirigimos nossas orações com o pedido de que conforte a todos seus colegas, amigos e familiares, especialmente seu marido e seu único filho. E, receba sua bondosa alma de médica, mãe e mulher em Glória.