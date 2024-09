O Boticário apresenta nova linha de Botik

Formulada com ativos de alta potência, a linha Botik Resveratrol + Silício minimiza os efeitos da menopausa na pele, garantindo nutrição intensa e mais colágeno.

A menopausa, fase que representa em média um terço da vida da mulher, é cercada por muitos tabus, com estigmas reforçados pelo etarismo – forma de discriminação que perpetua estereótipos associados à idade. Com o objetivo de se tornar uma importante aliada no processo de chegada da maturidade, Botik, marca de dermocosméticos do Boticário que dialoga com a mulher madura e desafia a ideia de que a vida é feita de um único auge – reforçando que cada ano vivido traz novos momentos de realização – apresenta Botik Resveratrol + Silício, linha dedicada especialmente para mulheres no período do climatério e menopausa e cocriada com médicas especializadas em atender todas as mudanças e necessidades da pele da mulher madura, atuando diretamente nos principais impactos dessa fase.

De acordo com um estudo publicado na revista científica Climateric, 73,1% das mulheres sentem sintomas climatéricos durante a pré-menopausa, e 78,4%, na pós-menopausa. Esses sintomas são associados à diminuição do estrogênio, principal hormônio feminino, ocasionando mudanças que afetam, entre outras coisas, a pele da mulher, como a brusca diminuição de colágeno e elastina, levando à flacidez excessiva, sensibilidade, ressecamento e opacidade da pele. Com o objetivo de minimizar os efeitos da menopausa na pele, os produtos da linha combinam resveratrol, conhecido por prevenir rugas e linhas de expressão, e silício, que possui ação reestruturante, resultando em uma fórmula que estimula a produção de colágeno, melhora a firmeza da pele, reduz linhas de expressão, proporcionando nutrição e hidratação além de entregar uma aparência mais luminosa.

Para Desirée Schuck, gerente sênior de performance de produtos do Boticário, buscar por inovações e soluções que atendam às demandas do mercado é estratégico e imprescindível. “Sabemos que a menopausa é um período de grande transformação na vida das mulheres, desafiando os ideais de feminilidade. Mas, acreditando que a beleza se reinventa a cada fase da vida, desenvolvemos produtos que celebram a singularidade de cada mulher, independentemente de idade ou tipo de pele. Para construir essa linha, o Grupo Boticário vem há mais de 5 anos estudando sobre mulheres no climatério, com publicação científica sobre o assunto. Nesse movimento, contamos com a colaboração de médicas dermatologistas para aprimorar o desenvolvimento e a aprovação dos nossos produtos, reforçando a confiabilidade e a eficácia dos lançamentos”, comenta.

Garantindo eficácia e ativos de alta performance associados a exclusiva tecnologia suiça com o padrão-ouro da dermatologia, a linha apresenta quatro produtos: o destaque do lançamento é o Sérum de Alta Potência Botik Resveratrol e Silício, um superconcentrado que potencializa o colágeno da pele, aumenta a firmeza e devolve a sustentação, deixando-a mais macia e hidratada. Para uma prática de cuidados completa, a linha conta também com o Creme de Limpeza Facial Resveratrol e Silício, desenvolvido com uma fórmula capaz de limpar a pele suavemente, removendo impurezas sem ressecar. Já o Creme Nutritivo Firmador Resveratrol e Silício conta com ativos que proporcionam hidratação profunda para a pele, melhorando o ressecamento e fortalecendo a barreira cutânea. Sua fórmula promove uma recarga de nutrientes que aumenta a densidade, melhora a firmeza e reduz linhas finas. Com ação antioxidante, reduz os radicais livres e recupera a luminosidade natural da pele. Por fim, a Bruma Refrescante Resveratrol e Silício forma uma névoa suave sobre a pele, promovendo a sensação de refrescância imediata nos momentos de calor. A fórmula hidrata a pele do rosto e do corpo sem deixar sensação de repuxamento, pegajosidade ou interferir na maquiagem.

“Durante as nossas pesquisas e testes na linha Botik Resveratrol e Silício, ouvimos cerca de 1.000 mulheres em período de climatério e menopausa. E, de fato, esse estudo foi essencial para estarmos cada vez mais próximos das consumidoras, entendendo claramente seus desejos, sentimentos e valores, firmando um compromisso com a autoestima feminina e nos tornando aliadas no combate ao etarismo”, finaliza a executiva.

Botik foi lançada em 2020, trazendo inovação ao mercado de beleza ao explorar e democratizar ativos poderosos para o cuidado facial de excelência, com qualidade, eficácia e tecnologia de ponta. Hoje, o portfólio completo compreende o uso para uma rotina básica, com itens essenciais, como vitamina C e ácido hialurônico; ou ainda para rotinas e tratamentos com ácidos potentes, como retinol puro e glicólico; além de outros ativos, como peptídeos e ácidos kójico, mandélico, salicílico e tranexâmico – que atendem a diferentes necessidades da pele, como flacidez, oleosidade e manchas.

Entre os dias 2 e 22 de setembro, a marca promove o Desafio Botik, em que o consumidor pode ser reembolsado, caso não tenha o resultado esperado após o uso contínuo da linha, por 4 semanas. A iniciativa é válida durante todo o período promocional.