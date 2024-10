Ponto facultativo hoje em Itabuna

Na próxima segunda-feira, dia 28, Dia do Servidor Público, será ponto facultativo nas repartições públicas da organização direta e indireta da Prefeitura de Itabuna em cumprimento ao Decreto nº 15.691, que instituiu o Calendário Administrativo. A fixação de datas proporcionou programação, planejamento e organização dos serviços públicos e administrativos. No Decreto, publicado na edição eletrônica do Diário Oficial de em 6 de fevereiro, é ressalvado que até o final do ano alterações podem ocorrer em caso de novas definições relacionadas a feriados e pontos facultativos.