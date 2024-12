Prefeito Augusto Castro abre Projeto do Natal de Luzes e Sonhos, fala de suas realizações e promete mais trabalho em 2025

“Pensar o Natal é lembrar o espírito de paz e alegria, pensar na família e na união entre as pessoas. Nesta quarta edição do Projeto Natal de Luzes e Sonhos que a Prefeitura de Itabuna, através da Fundação Itabunense de Cultura (FICC), estamos vendo um belíssimo trabalho para uma festa como esta com tantos detalhes na Praça Olinto Leone, com tantas crianças e suas famílias na abertura oficial. Itabuna recebe bem as pessoas e o comércio sai fortalecido”.

O comentário foi feito na noite desta segunda-feira, dia 16, na Praça Olinto Leone, pelo prefeito reeleito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), ao presidir a solenidade de abertura do Projeto Natal de Luzes e Sonhos. Acompanhado da Primeira-dama Andrea Castro, secretários municipais e do presidente da Aldo Rebouças e do vice-prefeito eleito Josué Brandão Junior, o Chefe do Executivo itabunense saudou os presentes e fez um breve balanço das ações do seu governo neste ano.

Ele lembrou a pavimentação de cerca de 290 ruas de barro em diversos bairros da cidade e falou sobre os projetos Mais Água para a Cidade e de ampliação do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em fase de finalização, com previsão de entrega no final de janeiro. Também falou das praças dos bairros São Pedro e Lomanto, cuja inauguração acontece até o final do ano e da Praça Otávio Mangabeira, no centro da cidade, com mais de 80% de sua execução pronta.

Sobre os desafios para o próximo mandato, que se inicia no dia 1º de janeiro, o prefeito Augusto Castro foi enfático ao discorrer sobre as obras e serviços da Orla da Beira-Rio e de construção da nova ponte sobre o Rio Cachoeira e do viaduto de intersecção das avenidas Aziz Maron e Princesa Isabel, com prazo de execução estipulado em 13 meses. “Estamos trabalhando para ampliar a mobilidade urbana, atrair mais investimentos e superar os entraves que há anos impediam Itabuna de avançar”, sintetizou.

Ele citou a decoração natalina da Praça Olinto Leone e das avenidas do Cinquentenário e Princesa Isabel e das ruas Paulino Vieira e Adolfo Leite que ganharam decoração mais de 600 mil microlâmpadas, peças geométricas de estrelas e cometas e uma mega árvore de Natal, com 17 metros de altura, Casa de Papai e Mamãe Noel e duendes. “Vamos ter 30 dias de programação na praça visando atrair as famílias e os visitantes de municípios circunvizinhos. Repito: Itabuna sabe receber e acolher bem as pessoas”, disse.

O presidente da FICC, Aldo Rebouças, reforçou a importância do Projeto Natal de Luzes e Sonhos para incentivar a atividade econômica da cidade. Como novidades citou a criação da Casa de Papai e Mamãe Noel e duendes com dois pagamentos sob a mega árvore de Natal em ambientes instagramáveis, onde as crianças e adultos poderão ser recebidos e fazer imagens para as redes sociais. “Havera brigadistas e monitores e as crianças somente terão acesso se acompanhadas de seus pais ou responsáveis”, observou.

Todos os dias até 16 de janeiro haverá apresentações artísticas e culturais com alunos e professores da Escola de Talentos, corais e a banda da Guarda Civil Municipal. Além disso, os visitantes terão acesso a produtos na Vila do Artesanato, que começa a partir de amanhã. Outra tradicional atração será o mega Presépio, com a Virgem Maria, São José e o Menino Jesus e os três Reis Magos.