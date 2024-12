Prefeito Augusto Castro assinará ordem de serviço para construção de viaduto em Itabuna

O prefeito reeleito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), assina nesta terça-feira, dia 10, às 16 horas, a ordem de serviço para o início das obras e serviços de construção do viaduto para ligação direta entre as avenidas Aziz Maron e Princesa Isabel. O evento ocorrerá na rotatória Tancredo Neves, no Banco Raso.

O equipamento vai conectar duas importantes vias da cidade e colocará um ponto final nas retenções e trava do trânsito na localidade nos períodos de pico. Além disso, o viaduto vai melhorar a mobilidade do local.

De acordo com o prefeito Augusto Castro, a implantação do viaduto em um dos principais gargalos do trânsito de Itabuna vai melhorar a conexão dos bairros da zona sul com o centro da cidade e diminuirá os acidentes na rotatória Tancredo Neves.

“Essa intervenção viária faz parte das obras estruturantes de mobilidade que o nosso governo projetou e agora está executando, a exemplo da nova ponte, que já teve as obras iniciadas e vai ligar a Avenida Amélia Amado à rodovia BA-649, passando pelos bairros Conceição e Vila Zara. São ações que vão impulsionar o desenvolvimento de Itabuna”, projetou Augusto Castro.

Orçada em mais de R$ 14 milhões, a obra do viaduto teve como vencedora do processo licitatório a Coesa Engenharia, com sede em Salvador. A empresa tem mais de 2 mil obras no portfólio, grande parte de infraestrutura e é a responsável pela obra federal de duplicação do trecho leste do anel de contorno de Feira de Santana, obra de cerca de R$ 200 milhões.