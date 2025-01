Primeira captação de múltiplos órgãos do ano é realizada no Hospital de Base de Itabuna

Na manhã de terça-feira, dia 28, foi realizada no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), administrado pela Fundação de Atenção à Saúde (FASI), uma captação de múltiplos órgãos.

Essa foi a primeira captação desse porte na região sul da Bahia neste ano. A doação foi possível, graças ao sim de uma família que, mesmo em meio à dor pelo seu ente querido, decidiu dar esperança para muitas pessoas que aguardam na fila de transplantes do Estado da Bahia.

Como forma de reverência, colaboradores do Hospital formaram um corredor humano na saída do CTI e reverenciaram com aplausos o paciente doador.

O procedimento foi realizado no Centro Cirúrgico do HBLEM pela equipe da Central Estadual de Transplantes (CET), sob responsabilidade do médico Rodrigo Tiuba.

A captação contou com o apoio das equipes da Organização de Procura de Órgãos (OPO) Sul, equipe multidisciplinar do HBLEM (CTI, Centro Cirúrgico, Enfermagem, Serviço Social e Psicologia), além da direção da unidade hospitalar. Ao todo, foram captados cinco órgãos do doador: rins, fígado e córneas.

O médico João Omar Galvão, diretor-presidente da FASI, declarou que a doação de múltiplos órgãos é um ato de amor que possibilita dar continuidade à vida de muitas pessoas e o Hospital de Base tem um papel fundamental nesse processo.

“Agradecemos, em nome de toda a nossa equipe, a essa família que trouxe esperança para os pacientes que aguardam por um transplante de um órgão na fila de espera do estado”, disse.

Coordenador OPO Sul, o médico Paulo Medauar Reis, destacou que o Hospital de Base se tornou referência em transplantes no Sul da Bahia.

“Estamos felizes e gratos com a primeira doação do ano que está favorecendo cinco pessoas que aguardam na fila de transplantes”, acrescentou.

Em 2024, três captações de múltiplos órgãos aconteceram no Hospital de Base de Itabuna, além de 19 doações de córneas.

A doação de múltiplos órgãos não acontece com muita frequência e quando ocorre, quase sempre existe uma negativa muito grande por parte das famílias no Estado da Bahia.

Nesse sentido, o trabalho de conscientização realizado pela OPO Sul no Hospital de Base é de grande relevância para levar esclarecimento acerca de todo o processo de doação de órgãos.

Ao longo do ano, a equipe também realiza um trabalho junto à comunidade, que é extensivo às universidades, faculdades e escolas técnicas.