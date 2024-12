Raymundo Mendes Filho faz balanço do período em que esteve à frente da EMASA

Depois de quatro anos à frente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) e em processo de desligamento, o presidente da concessionária Raymundo Mendes Filho, fez um apanhado do seu período e dos avanços conquistados. Ele destacou a confiança que recebeu do prefeito reeleito de Itabuna Augusto Castro (PSD) e do orgulho de ter integrado a equipe do Chefe do Executivo itabunense.

“Foram quatro anos de muitos desafios e o principal deles foi implantar o Projeto Mais Água para a Cidade que dentro de algumas semanas entrará em operação e para resolver a grave questão do abastecimento há anos intermitente em 64 bairros das zonas sul, leste e oeste da cidade. Tudo isso, fruto da confiança do prefeito Augusto Castro o que muito me orgulha e retribuo à altura”, afirmou Mendes Filho.

Além do Mais Água, Raymundo Mendes Filho destacou o projeto de ampliação do abastecimento de água para a zona norte da cidade que já foi aprovado e liberado pelo Governo Federal, através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“O Mais Água III vai beneficiar as comunidades dos bairros Califórnia e Fátima. Assim, toda a cidade passará a contar diariamente com o fornecimento de água. Também realizamos a modernização das estações de captação e tratamento de água. Na ETA principal, substituímos os decantadores e filtros em um investimento com recursos da própria EMASA de mais de R$ 4 milhões”, disse o presidente.

MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Ele lembrou o processo de modernização do atendimento ao consumidor da EMASA. “Nesse período, a nossa gestão realizou a requalificação do Escritório de Atendimento ao Público, implantamos a leitura e entrega da conta simultânea e os aplicativos para smartphone que facilitam o acesso do cliente a serviços, permitem consultas e possibilitam o cidadão relatar vazamento de água, extravasamento de esgoto, furto de hidrômetro, pedir segunda via de conta dentre outros serviços”, destacou.

Outro pondo de destaque foi a modernização da frota de veículos que atendem os diversos setores da empresa. “Hoje todos os veículos de que atendem a EMASA são novos, e conforme contrato a cada dois anos há a substituição dos carros, o que gera eficientização no atendimento das demandas do dia a dia”, disse o presidente que está deixando a EMASA.

O presidente Raymundo Mendes Filho também ressaltou a colaboração de funcionários, diretores e gerentes nos avanços alcançados à frente da EMASA na primeira gestão do prefeito Castro.

“Foi muito importante para as conquistas de todos esses avanços a colaboração e comprometimento dos funcionários, dirigentes e gerentes da empresa. Além de tudo isso, conquistei uma gama de

amigos em Itabuna que vou lembrar sempre com muito carinho. Agradeço a todos a boa e cordial relação que tivemos nesses quatro anos”, finalizou Raymundo Mendes Filho.

Assessoria de Comunicação Social da EMASA

23/dezembro/2024