Rede adutora do Mais Água passa pelo serviço de ancoragem para garantir sustentação

O serviço de ancoragem da rede adutora de água tratada do Projeto Mais Água para a Cidade entrou na fase de conclusão. O trabalho é necessário para receber o sistema de bombeamento, que vai levar água tratada da principal Estação de Água Tratada da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) para os dois reservatórios do projeto.

Os dois reservatórios contam com capacidade para armazenar três e cinco milhões de litros de água, respectivamente, e estão instalados nos bairros Novo Lomanto e Novo Jaçanã.

De acordo com o gerente técnico da EMASA, João Bitencourt, 1,5 Km de concretagem de sustentação já foi realizada na tubulação do Mais Água. O engenheiro explica devido ao desnível entre os sistemas, a ancoragem garante a estabilidade da tubulação durante a operação de bombeamento.

“temos que atender as especificações de projeto , para garantir a eficácia na estabilidade da rede adutora , afim se evitar intervencoes futuras e haver comprometimento do sistema”, afirma Bitencourt.

O presidente da EMASA, Ivan Maia, acompanhado do diretor técnico, Fernando Duarte e de João Bitencourt, realizou uma visita de inspeção em parte da rede adutora onde o serviço de ancoragem está sendo realizado e comprovou a qualidade do trabalha executado.

“O Projeto Mais Água para a Cidade está em sua fase final e o serviço de ancoragem é indispensável para assegurar o bom funcionamento do sistema e a segurança. Todo o trabalho está dentro do que é recomendado. Aguardamos algumas peças de conexão não entregues no prazo por parte da indústria para definir o início da operação do novo sistema de abastecimento de água de Itabuna”, disse Ivan Maia.

O diretor técnico Fernando Duarte destaca a importância do Mais Água para a Cidade, que vai atender mais de 60 bairros das zonas sul, leste e oeste de Itabuna e beneficiar cerca de 140 mil pessoas.

“O Mais Água é um marco para Itabuna e vai mudar a realidade da cidade. Temos que destacar a coragem do prefeito Augusto Castro (PSD) em realizar essa obra tão importante, essencial à atração de novos investimentos”, atesta Duarte.

O Projeto Mais Água para a Cidade foi iniciado em 2022,, conta com investimentos de mais de R$ 30 milhões e o apoio do Governo da Bahia.

Por meio da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB foram montados os dois reservatórios, que totalizam um armazenamento de oito milhões de litros de água o que dará fim ao abastecimento intermitente na zona urbana de Itabuna.