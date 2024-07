Shopping Jequitibá promove liquidação “Inverno Off”

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, promove de 11 a 17 de julho a mega liquidação “Inverno Off”, uma ótima opção para quem quer adquirir um completo mix de produtos com preços especiais.

O “Inverno Off” do Jequitiba tem a participação de mais de 35 lojas, que estão oferecendo descontos imperdíveis para renovar o guarda-roupa e aproveitar as melhores promoções da estação.

Para agitar ainda mais a campanha, a ação promocional terá a participação da digital influencer da cidade, Manu dos Achados, conhecida por compartilhar dicas incríveis de “achadinhos”.

Manu irá postar nas redes sociais suas melhores sugestões e compartilhar a experiência de compras com seus seguidores, tornando a liquidação ainda mais especial.

“Esta é uma oportunidade de garantir produtos de qualidade por preços que cabem no seu bolso. Venha conferir as ofertas e descobrir os melhores achados no Shopping Jequitibá”, destaca a superintendente do shopping, Vera Lúcia Guimarães.