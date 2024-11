Vem ver as “Marias de cá”! Pók Ribeiro leva literatura e arte para escolas públicas dos estados de Pernambuco e Bahia

Texto André Amorim

Fotos: Heitor Rodrigues

Entre os dias 29 de novembro e 13 de dezembro, alunos da rede pública da zona rural e periférica das cidades de Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Uauá (BA) irão viver uma imersão no universo literário do livro “Os dedos de Maria”, da escritora e professora, Pók Ribeiro, através do projeto de circulação literária “Marias de cá”. Com incentivo do edital nº 05/2024 -Circulações Literárias da Bahia da Fundação Cultural da Bahia (FUNCEB) e da Secretaria de Cultura da Bahia (SECULT), o projeto comemora os dois anos de lançamento do terceiro livro de Pók Ribeiro, com a distribuição gratuita de exemplares e performances executadas pela própria escritora nas escolas selecionadas.

Ao todo irão acontecer apresentações, em quatro instituições diferentes. No dia 29 de novembro a Escola Poeta Carlos Drummond de Andrade, no Projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, receberá a primeira apresentação, no dia 04 de dezembro o projeto chega ao Instituto Federal da Bahia (IFBA), em Juazeiro e nos dias 12 e 13 de dezembro as apresentações serão na cidade de Uauá, no CETEP Sertão do São Francisco II, no bairro Antônio Conselheiro e na Escola Municipal Pe. Gregório, localizada na Fazenda Santana.

Atuando há mais de 10 anos como professora da rede pública e sendo defensora fervorosa do caráter transformador da educação, Pók não poderia escolher outro cenário, senão instituições de ensino para receberem as apresentações. “Creio na escola como esse espaço de germinação permanente onde os estudantes têm suas habilidades despertadas e o olhar crítico sobre o mundo descortinado. Assim, partilhar com os e as estudantes, no espaço escolar, criações artísticas e literárias que possam aguçar também suas potências criativas e o modo como atuam e veem as relações sociais, sobretudo as de gênero é muito importante para o desenvolvimento crítico”, destaca a escritora.

O livro “Os dedos de Maria” é uma celebração da diversidade feminina e um tributo às mulheres que influenciam a autora e compõe as diversas camadas da sociedade. Dessa forma, o projeto de circulação do livro vai contar com participações especiais buscando, além de divulgar a obra, valorizar outras mulheres artistas, escritoras e pesquisadoras, especialmente aquelas ligadas às comunidades onde as ações acontecem.

Nomes como Ana Júlia, poeta e escritora; Débora de Uauá, cantora e compositora; Mariana Guimarães, poeta e comunicadora; Patrícia Oliveira, mulher afroindígena e sertaneja, pesquisadora e Rafa Lins, artista e escritora compõem o time de convidadas. Mulheres com trajetórias artísticas e culturais significativas, que usam suas vozes para fortalecer o empoderamento feminino e a valorização das raízes culturais. Juntas, elas formam um grupo de “Marias” que se inspiram e se fortalecem mutuamente, criando um espaço de diálogo e troca de experiências.

Mais informações sobre o projeto “Marias de cá” podem ser encontradas através do perfil do projeto no Instagram, @projetomariasdecaa e também pelo perfil da escritora e coordenadora do projeto Pók Ribeiro, @pokribeiro.

Sobre a escritora:

Pók Ribeiro é poeta, escritora, pesquisadora e professora baiana. Com uma vasta obra poética publicada, que inclui títulos como “Pedilua” (2017), “Endométrio” (2019), “Os dedos de Maria” (2022) e o recente “Minha rimã” (2024).

Além de sua produção individual, a autora é atuante em coletivos de mulheres poetas do semiárido, colaborando em projetos como “LiterÁridas” (2021) e “Úmidas” (2022) e membro-coordenadora do Coletivo Vozes-Mulheres: além das margens. É Mestra em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos pelo Programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos da UNEB e Doutoranda em Letras: Linguagens e Representações pelo Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações da UESC.