AACRRI participa da ExpoCatadores e debate Revolução da Reciclagem Popular

A Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna-AACRRI participou da ExpoCatadores 2024, organizada pela Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis-ANCAT, Movimento Nacional dos Catadores- MNCR e UNICATADORES. Realizado no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo, o evento teve como tema “Reciclagem Popular: Inovação Sustentável na Era da Revolução Tecnológica e da Crise Climática”.

Reconhecida como o maior encontro de networking entre catadores, setor privado e setor público, a ExpoCatadores é mais do que um encontro anual, mas um espaço para experiências de negócios e inovação no fortalecimento da reciclagem popular.

Durante três dias, o evento promoveu palestras, painéis de debate e apresentações sobre as novas tecnologias que estão transformando o setor de reciclagem no Brasil e no mundo, além de fomentar parcerias e negócios entre empresas, cooperativas e associações de catadores e catadores autônomos.

A ExpoCatadores 2024 reuniu cerca de 2,5 mil catadores e catadoras de diversas regiões do país, além de representantes de toda a cadeia de reciclagem. A abertura teve a presença do ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, o presidente brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello e o presidente da Fundação Banco do Brasil, Kleytton Morais.

Este ano a caravana da Bahia contou com 48 representantes de Associações e Cooperativas, com apoio do Governo do Estado e Governo Federal, entre elas a AACRRI, e a Defensoria Pública da Bahia.

MÃOS QUE RECICLAM

Durante o evento, a DPE, através da Defensora Aline Brito Müller apresentou o Programa Mãos que Reciclam em um dos painéis juntamente com o MP de Minas Gerais.

A ExpoCatadores também contou com a participação do Recicla Itabuna, projeto da gestão de Augusto Castro que implementou a coleta seletiva no município através da AACRRI, representado pelo coordenador Rosivaldo Pinheiro. “Foi um momento único, tive a oportunidade de conhecer pessoas de todo o Brasil e escutar histórias tristes e outras de superação”, destacou Carissa Araújo, presidente da AACRRI.

A ida da AACRRI à ExpoCatadores teve o apoio da CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada para o armazenamento de resíduos sólidos, numa área localizada às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna).

Também participaram do encontro, o assessor técnico da AACRRI Marcos Pedra Pereira e a assistente social da DPE Andréa Pires dos Reis, que reafirmou “a importância deste evento de grande porte, pois comprova quanto a união do trabalho de várias mãos as coisas acontecem da melhor forma, e que a participação da AACRRI ajudou a promover a inclusão socioprodutiva, puderam discutir sobre os avanços e obstáculos ainda a superar”.