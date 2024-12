Acne Solar: Dermatologista explica a condição e os cuidados necessários

O que pode soar novo para muitos, refere-se a uma condição dermatológica que é exacerbada pela exposição ao sol. A dermatologista Dra. Daniele Pereira, da Clínica IBIS, nos dá um panorama detalhado sobre essa questão que aflige muitos durante os meses mais quentes.

A exposição solar intensa, especialmente ao longo do verão, é conhecida por agravar quadros de acne. “Os raios ultravioleta são grandes vilões nesse contexto, pois estimulam a produção de sebo, a obstrução dos poros e a inflamação da pele”, detalha a profissional. Esses fatores são fundamentais para o desenvolvimento das lesões de acne, que vão desde pequenas bolinhas vermelhas até aquelas com pus, localizadas principalmente em áreas mais oleosas do corpo, como face e costas.

A prevenção é a melhor estratégia contra a acne solar. A médica reforça a importância da fotoproteção como principal medida preventiva. “Evitar a exposição ao sol nos horários de pico, entre 9 e 15 horas, é fundamental. Além disso, o uso de chapéus, roupas com proteção UV e protetores solares com FPS superior a 30 são altamente recomendados”, alerta Dra. Daniele. Escolher produtos com textura leve, que não sejam comedogênicos faz parte das medidas protetivas.

Pele oleosa

Para aqueles com pele oleosa, o cuidado deve ser ainda mais específico. Embora possa parecer lógico lavar o rosto com frequência para remover o excesso de oleosidade, esse hábito pode não ser benéfico. Esfregar a pele excessivamente ou usar produtos abrasivos pode irritá-la e aumentar a produção de sebo, piorando o quadro de acne. “O ideal é optar por produtos de limpeza e hidratação formulados especificamente para pele oleosa, reforçando o equilíbrio natural da pele”, afirma a médica.

Outro ponto importante é o impacto do sol nas cicatrizes de acne. A radiação ultravioleta tende a escurecer as manchas e aumentar a vermelhidão, tornando as cicatrizes mais evidentes. Assim, além do tratamento dermatológico adequado para as lesões inflamadas, a proteção solar é fundamental para evitar o agravamento das cicatrizes.

A acne solar é uma preocupação real que exige atenção e cuidado, principalmente durante o verão. Adotar medidas preventivas e seguir as orientações de um dermatologista de sua confiança são passos essenciais para manter a pele saudável e minimizar os efeitos adversos da exposição solar.