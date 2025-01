Aldeias indígenas de Olivença registram alto índice de comparecimento nas Eleições 2024

Segundo o TRE, as Eleições Municipais de 2024 foram marcadas pela participação de eleitoras e eleitores indígenas da 26ª Zona Eleitoral de Ilhéus, que alcançaram índices superiores a 90% em duas das três seções eleitorais criadas nas aldeias de Olivença. Na Aldeia Itapoã, 97 dos 103 eleitores habilitados compareceram às urnas, resultando em uma taxa de 95%. Já na Aldeia Tupinambá do Acuípe de Baixo, 141 dos 153 eleitores votaram, representando 93% de participação. Na Aldeia Tupinambá da Sapucaeira, o índice foi de 80%, com 253 votantes entre os 320 eleitores habilitados.

Os índices de participação registrados são resultado da iniciativa da Justiça Eleitoral, que, em 2023, criou seções eleitorais específicas nas aldeias indígenas. A medida teve como objetivo eliminar barreiras enfrentadas por esses eleitores em pleitos anteriores, garantindo acessibilidade e fortalecendo a inclusão política das comunidades.

De acordo com Athiê Ramos, chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral, a decisão de implementar as seções foi motivada pelas dificuldades observadas nas Eleições de 2022. “Muitos eleitores da comunidade precisavam se deslocar até a Escola Estadual Jorge Calmon, no centro do distrito, o que causava aglomerações e dificultava o acesso ao voto. Com isso, buscamos alternativas para criar locais de votação mais próximos, dentro das próprias comunidades indígenas.”

Além da seção na Aldeia Itapoã, foram instaladas duas outras seções eleitorais nas comunidades Tupinambá do Acuípe de Baixo e Sapucaeira, totalizando três seções eleitorais em aldeias indígenas. Para viabilizar essas seções, foi necessário adequar os espaços, garantindo segurança e infraestrutura para eleitores, mesários e urnas eletrônicas, conforme os critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral.

Outro fator que contribuiu para o aumento da participação foi o incentivo à comunidade indígena no processo eleitoral, com a nomeação de indígenas para compor a mesa receptora de votos.

Na foto, três mulheres indígenas, usando cocares e colares tradicionais, estão sentadas atrás de uma mesa que possui equipamentos de votação eletrônica. Eles sorriem para a câmera. Atrás delas, há uma faixa com o texto: “Poder Judiciário Federal – Tribunal Regional Eleitoral – BA, 26ª Zona Eleitoral, Ilhéus – Bahia” e “Aldeia Indígena Itapoã – Seção Eleitoral 404”. No lado esquerdo da imagem, aparece uma cabine de votação com o logotipo da Justiça Eleitoral.