Augusto Castro assina Termo de Compromisso para o Mais Água III e no final de fevereiro entregará as duas primeiras etapas

No final da tarde de ontem, dia 6, em uma solenidade bastante concorrida em seu Gabinete, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), acompanhado da Primeira-dama Andréa Castro, do presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Ivan Maia, da secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, e do superintende executivo de varejo da Caixa Econômica Federal (CEF), Lucas Ribeiro, assinou o Termo de Compromisso para a execução do Projeto Mais Água para a Cidade III.

O Projeto Mais Água para a Cidade III atenderá os bairros da zona norte da cidade, a exemplo do Califórnia, Nova Califórnia, Santa Inês, Fátima, Parques Boa Vista, Loteamento Paraíso, João Soares, condomínios residenciais Jardim América I e II e Vida Nova e Parque Verde.

Para isso, será construída uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), um reservatório apoiado, uma estação elevatória e um reservatório principal de distribuição.

O prefeito Augusto Castro disse que a cidade vive um momento histórico, fez um agradecimento especial a toda a diretoria da EMASA e ressaltou o papel do ex-Presidente Raymundo Mendes Filho, que iniciou o Projeto Mais Água para a Cidade.

“É um momento histórico para Itabuna. Há dois anos, iniciamos o Mais Água com muita coragem. Não havia dinheiro, pedi para licitar e disse que iríamos correr atrás dos recursos. Assim, tocamos e estamos com o novo sistema pronto. Até o final de fevereiro, vamos entregar o Mais Água I e II”, garantiu o prefeito.

“Agradeço ao ex-presidente Raymundo Mendes Filho e a diretoria da EMASA e a equipe da Caixa Econômica Federal, na pessoa do superintendente Lucas Ribeiro. Agora, começa uma nova etapa desse projeto para atender a região do Califórnia e Fátima. Estamos universalizando o abastecimento de água em Itabuna, com água todos os dias nas torneiras, e levando dignidade às pessoas, melhorando a qualidade de vida de nossa gente”, disse Castro.

O novo presidente da EMASA, Ivan Maia, agradeceu a receptividade e destacou o compromisso de tocar essa nova etapa do Mais Água e modernizar o saneamento básico de Itabuna.

“Essa é uma obra importantíssima para a cidade, porque o Mais Água III atenderá mais de 55 mil pessoas. Estou comprometido com o prefeito Augusto Castro em tornar a EMASA mais moderna no tocante ao saneamento”, assegurou Maia.

Para a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, e presidente do Conselho de Administração da EMASA, o Projeto Mais Água para a Cidade é fruto de um sonho do prefeito Augusto Castro.

“Nesta sala aqui, na gestão passada, em uma reunião com os colegas secretários, presenciei sair um sonho e um desejo do prefeito: o maior programa que esse município tem em sua história. Há muitas obras hoje em Itabuna. Mas, nada é tão importante quanto o Mais Água. Pelo simples fato que água é tudo na vida. Não poderíamos pensar no futuro e no desenvolvimento econômico sem água”, lembrou a secretária.

O superintendente de varejo da CEF, Lucas Ribeiro destacou as idas e vindas para chegar até o ato de assinatura do Termo de Compromisso.

“Gestão eficiente é importante e salutar. Mas, como disse a secretária Sônia, o que nos move é o sonho. Para chegar até aqui, ocorreram muitas idas e vindas. Se você quer construir uma arca, não junte pessoas para viabilizar o material, mas ensine a desejar a imensidão do oceano. A Prefeitura de Itabuna e a Caixa desejam a imensidão do oceano, o Mais Água III é a prova disso”, profetizou o superintendente da CEF, Lucas Ribeiro.

O Projeto Mais Água para a Cidade III conta com aporte de recursos da União, através do Novo PAC da ordem de R$ 21.425.716,00 e contrapartida de R$ 3.016.431,11 do município.

Estiveram presentes à solenidade os secretários Davi Dultra (Fazenda e Orçamento), José Carlos Trindade (Promoção Social e Combate à Pobreza), Lívia Mendes Aguiar (Saúde), Antônio Calhau (Gestão e Inovação), João Carlos Oliveira (Agricultura e Meio Ambiente), Rosivaldo Pinheiro (Governo), Humberto Mattos (Segurança e Ordem Pública) e os presidentes da FICC, Aldo Rebouças, e da FASI, João Omar Galvão.

Ainda os diretores da EMASA Ronaldo Simas (Finanças), Fernando Duarte (Técnico), Moisés Figueiredo (Administrativo) e Fabiana Rocha (Coordenadora Jurídica). Pela CEF prestigiaram a solenidade Rodrigo Rabelo (Coordenador da Filial), Isralso Júnior (superintendente da Filial), Thais Almeida (Gerente), Murilo Dias (gerente geral Agência Itabuna) e Bruno Moura (gerente geral Agência Rio Cachoeira).

Além dos vereadores Erasmo Avilia (PSD), Eldon Almeida (Avante), Babá Cearense (PP), Ronaldo Geraldo (Republicano), Silas Santos (PSD), Ricardo Xavier (Cidadania), Bruno Bileco (PSB), Thales Silva (Republicano), Denilton Santos (Avante), José Carlos (SD) e Adílson Borges – Zói (Avante).