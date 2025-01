Biofábrica da Bahia leva equipe a Lençóis para imersão técnica a convite da EMBRAPA

A última semana foi de extrema importância para a Biofábrica da Bahia. A convite da EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, que mantém uma parceria com a instituição na disseminação de práticas inovadoras para a agricultura, diretores e time de campo tiveram a oportunidade de participar de uma imersão técnica na Bioenergia Orgânicos, em Lençóis, na Chapada Diamantina.

Durante a imersão, foram ministrados treinamentos exclusivos sobre o novo protocolo de propagação por talos de abacaxi, técnica que otimiza a produção de mudas de alta qualidade. O protocolo, além de fortalecer a cadeia produtiva do abacaxi, é fundamental na introdução de novos materiais de abacaxi desenvolvidos pela EMBRAPA , que apresentam maior resistência a pragas e maior produtividade, ampliando assim a oferta de mudas para os produtores baianos.

A parceria da Biofábrica da Bahia com a EMBRAPA na introdução de novos materiais pelo protocolo desenvolvido para o abacaxi destaca a capacidade de inovação da Biofábrica em adaptar-se às necessidades do mercado agrícola, diversificando a produção e contribuindo para o fortalecimento da agricultura baiana. “A cooperação com a EMBRAPA fortalece ainda mais o papel da Biofábrica como polo tecnológico no estado, ratificando o nosso comprometido em fornecer mudas que atendam aos padrões de qualidade e inovação, fortalecendo assim a nossa agricultura”, disse Valdemir José, diretor presidente da instituição.