Celebrações do Ita Pedro 2024 na Vila Junina

“A tradição se mantém. Desde o início, garantimos um calendário de eventos para movimentar a economia da cidade. Neste ano, a edição do Ita Pedro será a maior de todos os tempos com ações diretas da Prefeitura e uma grade com atrações de peso para todos os gostos musicais. A expectativa é atrair até 150 mil pessoas a cada noite.” O comentário é do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD).

Acompanhada da Primeira-dama Andrea Castro, secretários municipais, vereadores e convidados, o Chefe do Executivo itabunense presidiu a solenidade de abertura da Vila Junina, na Praça Olinto Leone, no centro, com elementos de decoração que reproduzem uma pequena vila do interior do Nordeste em um cenário que pode ser utilizado pelos visitantes para a produção de imagens para suas redes sociais e imagens recordações.

Na abertura, o prefeito disse que a Prefeitura, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), também investe na decoração temática do centro da cidade com bandeirolas coloridas em homenagem ao compositor e músico Kocó (1951-2024), vocalista da Banda Lordão, criada no final dos anos 60, e que será uma das atrações do Ita Pedro – O maior São Pedro do Brasil, de 27 a 30, na Arena Zé Cachoeira, no Banco Raso. Augusto também falou sobre as celebrações juninas com o Ita Pedro nos Bairros.

O público terá uma programação eclética com artistas e bandas locais e renomadas no país, a exemplo de Calcinha Preta, Dorgival Dantas, Joelma, Gusttavo Lima, Solange Almeida, Targino Gondim, Hugo e Guilherme, Heitor Costa, Pablo, Batista Lima, Leo Santana, Lordão, Caio Oliveira e Tarraxada, dentre outros. “A grade eclética é para atrair todos os públicos com segurança, conforto, segurança, palco e luz”, disse o prefeito Augusto Castro.

“Atualmente, Itabuna é uma marca consolidada com o Ita Pedro – O maior São Pedro do Brasil. Por isso, estamos ampliando a área para comportar mais de 20 mil pessoas com segurança e conforto. Como disse, há previsão de que no sábado e domingo, durante a festa, tenhamos até 150 mil pessoas. Então, isso requereu planejamento e atenção da Prefeitura e da FICC”, disse. “A ampliação da estrutura é fundamental e fortalece ainda nosso calendário de eventos”, acrescentou.

O presidente da FICC, Aldo Rebouças, agradeceu ao prefeito Augusto Castro pelas cobranças e investimentos no Ita Pedro que aquece as atividades comerciais e de serviços da cidade e abre oportunidades para a cultura, as artes e o artesanato itabunense.

“A terceira edição do Ita Pedro é de elevada grandeza. Neste ano, abrimos edital para credenciamento de bandas e artistas locais com cachê de R$ 10,6 mil, algo inédito nos eventos realizados em Itabuna. É a valorização da cultura itabunense. Além disso, aqui na Vila Junina também teremos a Vila do Artesanato, com o apoio do Governo do Estado”, discursou.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Carlos Veloso Leahy, cumprimentou o prefeito pela realização do Ita Pedro. “É muito significativo para o comércio o resgate e o incentivo aos festejos juninos pelas oportunidades de vendas, abertura de postos de trabalho e geração de riquezas. Empresários e lojistas cobram, inclusive em relação à decoração da Avenida do Cinquentenario, que está muito bonita e incentiva o consumo. Estamos confiantes de que a população sulbaiana virá para o comércio e para o Ita Pedro” afirmou.

Ele também fez referências positivas ao projeto de construção da Alameda Paulino Vieira que terá fluxo de veículos restrito e será transformado em novo calçadão no bojo da revitalização da orla do Rio Cachoeira. “Será um novo espaço para um comércio diferenciado, com horários específicos de funcionamento e áreas de convivência. Então, só temos a comemorar porque a cidade se estrutura para oferecer um melhor comércio e atendimento aos consumidores locais e regionais”, discursou.