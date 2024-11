CIEBTEC Itabuna promove Feira Literária e do Conhecimento

O Campus Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica- CIEBTEC, da rede estadual de ensino em Itabuna, promoveu primeira edição da Feira Literária e do Conhecimento, com o objetivo de valorizar a leitura, a escrita e o protagonismo juvenil.

A FLITEC reuniu estudantes, educadores, escritores regionais e a comunidade em um espaço repleto de aprendizado, criatividade e troca de saberes. Com o tema “Escola que lê: leitores do mundo”, a feira teve atividades como lançamentos de livros, rodas de conversa com autores, apresentações culturais, exposições artísticas, workshops temáticos e a mostra de projetos pedagógicos e científicos nas diversas áreas do conhecimento, envolvendo estudantes do CIEBTEC.

INTEGRAR E DESENVOLVER TALENTOS

A programação incluiu temas como sustentabilidade, diversidade cultural, inclusão e o papel da literatura como instrumento de transformação social.

De acordo com Denelísio Nobre, gestor do CIEBTEC, “a Feira Literária e do Conhecimento é mais do que um evento escolar, é um espaço onde os estudantes podem expressar suas ideias, desenvolver talentos e reconhecer o poder da educação na construção de um futuro melhor.”

O evento contou com a participação de vários autores regionais, jornalistas, educadores, da secretária de Educação de Itabuna Adriana Tumissa e da coordenadora do Núcleo Territorial de Educação da SEC, Larissa Melo. Os autores compartilharam suas trajetórias e inspiraram os jovens a explorar a leitura e a escrita como ferramentas de expressão e empoderamento.

VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Para os alunos, a feira foi uma oportunidade única de protagonismo. A estudante Micaela Sousa, que também é escritora, destacou que “foi incrível poder mostrar nosso projeto e perceber como podemos impactar a comunidade por meio do que se estuda na escola.”

Para a gestora pedagógica Tina Fidelis, “a Feira Literária e do Conhecimento é uma iniciativa alinhada às diretrizes do Governo da Bahia, que busca fortalecer a educação pública, promovendo o acesso à cultura e incentivando o desenvolvimento integral dos estudantes”.

Com participação de escolas do Estado e do Município de Itabuna e da comunidade, a Feira foi encerrada com apresentações artísticas das oficinas do Educa +, dança, teatro, coral e um desfile que valorizou a beleza negra dos estudantes do CIEBTEC.

Texto: Daniel Thame

(Fotos Divulgação CIEBTEC)