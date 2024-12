Conheça os nomes mais registrados no Hospital Materno-Infantil de Ilhéus em 2024

Ravi, o “deus do Sol” e Luna, a “deusa da lua” são os dois nomes mais registrados em 2024 no Cartório de Registro Civil que funciona no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus. Os nomes desbancaram Gael e Helena, os nomes mais registrados na Bahia em 2024, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

O nome Ravi apareceu com 40 registros, seguido de Anthony (com 37), Gael, Noah e Arthur (com 27 cada), de Heitor (23), Davi (22), Theo (19) e Levi e Henry, com 18 cada. Entre as mulheres, foram feitos 31 registros com o nome Luna, seguidos de Ayla (29), Helena (26), Liz (23), Cecília (21), Maitê (20), Melissa (18), Aurora (17) e Agatha e Maya, com 16 registros cada.

As crianças nascidas no Materno-Infantil podem ser registradas no próprio hospital. Na recepção funciona uma unidade interligada do Cartório de 1º Ofício de Ilhéus. Desde o início do seu funcionamento, mais de quatro mil registros civis foram feitos na unidade. Destes, mais de 100 beneficiaram bebês indígenas do sul e extremo sul da Bahia.

O Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio conta com 105 leitos, destinados à obstetrícia, à gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências, com funcionamento 24 horas e acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região sul da Bahia. O investimento do estado é de aproximadamente 40 milhões de reais, entre obras e equipamentos.