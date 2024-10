COOPESSBA promove 1º Encontro de Mulheres Rurais

A Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia (COOPESSBA), que produz os chocolates Natucoa, realiza no dia 3 de outubro, quinta-feira, o 1º Encontro de Mulheres Rurais, um evento dedicado à valorização e empoderamento das mulheres que atuam no campo.

O encontro acontece a partir das 8;30 horas no Auditório do CEPEC, na sede regional da Ceplac (Rodovia Ilhéus-Itabuna) e é uma oportunidade única para unir forças, compartilhar vivências e fortalecer a atuação das mulheres no meio rural. “As mulheres são protagonistas fundamentais no desenvolvimento das áreas agrícolas e na promoção de práticas sustentáveis. O evento proporcionará um ambiente de diálogo, capacitação e troca de experiências, promovendo o crescimento pessoal e profissional das participantes”, afirma Carine Assunção, presidente da COOPESSBA.

Além disso, o encontro também tem o objetivo de criar redes de apoio entre as mulheres do campo, abrindo espaço para a construção de parcerias e para o fortalecimento de iniciativas que possam transformar a realidade local. “Vamos juntas debater os desafios, celebrar conquistas e buscar novas oportunidades para fomentar o desenvolvimento social e econômico sustentável nas áreas rurais”, ressalta Carine.

As mulheres rurais estão sendo mobilizadas para participar desse momento de transformação, aprendizado e conexão, e ajude a construir um futuro mais justo e próspero.

O 1º Encontro de Mulheres Rurais tem o Apoio: Anater, Sebrae, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Agência de Desenvolvimento Regional Sul da Bahia, entre outros parceiros.