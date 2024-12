Dedicarei parte do meu tempo acompanhando as obras grandiosas da Bahia”, projeta governador Jerônimo Rodrigues para o ano de 2025

Às vésperas do encerramento do ano de 2024, o governador Jerônimo Rodrigues fez um balanço do que tem sido feito em seu governo, nas áreas mais estratégicas da gestão. Com marcas e registros históricos, ao longo desse ano, a Bahia desponta como destaque no país, no âmbito da economia e geração de renda, com um aumento de 20,9% na geração de empregos formais, nos últimos 12 meses, e um crescimento de 2,4% no PIB. A Bahia também se consolidou na liderança do turismo, sendo porta de entrada do Nordeste, com crescimento de 60% no turismo internacional. As entregas nas áreas de educação, segurança pública e infraestrutura também foram expressivas, registrando alcance positivo em todas as regiões do estado.

Para 2025, o governador tem como perspectiva novos investimentos para manter a Bahia no caminho do crescimento e desenvolvimento, acompanhando também o andamento de grandes projetos já iniciados no estado, como a ampliação do metrô, a ponte Salvador Itaparica, o VLT e outras obras.

“Dedicarei parte do meu tempo acompanhando as obras grandiosas desse estado, as estradas, sistemas de água, encostas, aeroportos, portos, escolas, unidades de saúde e tantas outras. Quero garantir o nosso metrô, o tramo 4, chegando ao Campo Grande; a continuidade das obras de construção da ponte Salvador-Itaparica; o VLT. É um projeto arrojado de infraestrutura do Estado, para garantir geração de emprego e renda e mais qualidade de vida para o povo baiano”, ressaltou Jerônimo.

E continua: “eu, enquanto governador do Estado, estarei à disposição para poder construir esses ambientes favoráveis, na segurança pública, na educação, na saúde e infraestrutura. Quero desejar a todos um bom ano de 2025, com muita saúde, muita paz na família, muita oportunidade de empregos, de estudos, de lazer. Que Deus proteja cada família, cada lar”.

Em agendas institucionais, que incluem ações, assinaturas e entregas, já são mais de 300 municípios visitados pelo governador, em menos de dois anos de governo. “É tempo de fazer um balanço do ano de 2024, do que já fizemos até aqui, e apontar os próximos passos para 2025. Os desafios são grandes. Fizemos muito nesses dois últimos anos, mas temos muito a fazer”, ressalta Jerônimo.

Balanço de ações e atuação em 2024

Uma das marcas do Governo do Estado na área da Educação são os colégios de tempo integral, cuja infraestrutura é completa, com salas de aula amplas, quadras poliesportivas, campos de futebol, teatro, refeitório e laboratórios. “A escola de tempo integral é uma marca que vai ficar. Não é modismo. Nós temos etapas e desafios para a Educação. Primeiro, é garantir a oferta em todos os cantos da Bahia, seja da estadual, da rede municipal, para que nenhum estudante, nenhum jovem, nenhuma criança fique fora da escola”, garantiu o governador.

Jerônimo Rodrigues também fez um apanhado dos trabalhos realizados em segurança pública e saúde, eixos prioritários em seu governo, assim como o compromisso pelo combate à fome na Bahia: “construímos delegacias, pelotões, colocamos mais efetivo da Polícia Militar e Civil em cada canto da Bahia. Também é prioridade garantir que toda a Bahia, em cada canto, povoado, distritos, bairros, comunidades indígenas, quilombolas, a gente possa ter equipamentos de saúde de qualidade”.

Desde 2023, a Bahia vem avançando na diminuição dos índices da insegurança alimentar grave, reflexo de um investimento de R$ 1,5 bilhão do Governo do Estado, por meio do programa Bahia Sem Fome, com ações efetivas e direcionadas à população vulnerável. “A Bahia reduziu à metade o percentual de pessoas com insegurança alimentar grave. O nosso programa não visa somente matar a fome, é matar a fome com alimento de qualidade, promovendo e defendendo a segurança alimentar e nutricional de baianas e baianos que ainda se encontram nesse cenário de vulnerabilidade”, explica o chefe do Executivo baiano.

*Parceria com o Governo Federal e Municípios*

Nos últimos dois anos, também foi notada a presença freqüente de ministras e ministros em agendas de entregas e inaugurações na Bahia, na capital e interior. “É importante sempre ressaltar que o presidente Lula é um parceiro do nosso governo. Em 2025, essa parceria vai continuar, com a presença de ministras e ministros, inclusive os nossos baianos, como o ministro Rui Costa e a ministra Margareth Menezes. Esse ambiente favorável nos permitirá continuar com esse ritmo de trabalho”, declara Jerônimo, que também falou sobre a parceria com prefeitas e prefeitos baianos: “teremos mais um ano de muito trabalho, com muita presença. Estarei recebendo e acolhendo os prefeitos e deputados no meu gabinete, dialogando com os partidos, com os prefeitos, prefeitas, vereadores e deputados, para acertarmos as ações mais importantes e estratégicas para o próximo ano”.