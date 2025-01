Descarga elétrica mata o advogado José Carlos Oliveira

Morreu nesta sexta-feira, 3, em Ilhéus, aos 83 anos, o advogado itabunense José Carlos Oliveira, vítima de descarga elétrica de um pisca-pisca. A seguir, em nota de pesar, o prefeito Augusto Castro destaca a brilhante trajetória de José Carlos como operador do Direito e lamenta a sua morte.

MOÇÃO DE PESAR

Com tristeza, lamento o falecimento do renomado advogado José Carlos Oliveira, ocorrido na tarde desta sexta-feira, em Ilhéus, no Litoral Sul da Bahia, vitimado por uma descarga elétrica. Refinado intelectual, desempenhou com ética, elegância e profissionalismo sua atividade de operador do Direito, depois do bacharelado na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA),

No período de 1976 a 1994 trabalhou no Ministério do Trabalho e Emprego como Inspetor do Trabalho, Subdelegado do Trabalho em Itabuna, tendo se aposentado como Auditor-Fiscal. Foi membro fundador da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL) e da Academias Maçônica de Letras Ciências e Artes da Região Grapiúna (AMALCARG) e da Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA).

Também foi membro do Rotary Club Itabuna Sul, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna e ocupava a Cadeira de nº 03, cujo patrono é Castro Alves, e líder do escritório José Carlos Silva Advogados Associados, em Itabuna

Neste momento de intensa dor, encaminho nossas orações a Deus, Arquiteto do Universo, para que conforte seus familiares, colegas de profissão, amigos e admiradores por sua passagem ao plano superior. Também peço que receba sua alma em Glória.

Itabuna (BA), 03 de janeiro de 2025.

Augusto Castro

Prefeito