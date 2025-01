Presidente da FASI faz visita técnica para definir o fluxo de atendimento do novo Hospital de Base

Na manhã de segunda-feira, dia 27, o diretor-presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), João Omar Galvão, realizou uma visita técnica ao novo Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

Junto com o assessor administrativo Maurício Daneu, coordenadores médicos dos CTIs I e II, Paulo Medauar Reis e Cristiano Conrado, respectivamente, e a equipe de engenharia da FASI, João Omar percorreu por todo o prédio, verificando cada detalhe da estrutura física, já em fase de acabamento desta etapa das obras, bem como o andamento da montagem dos equipamentos enviados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB).

A visita teve como objetivo fazer a verificação e planejamento de fluxos, visando como será o funcionamento dos serviços a partir da abertura do novo Hospital de Base.

Na oportunidade, o diretor-presidente reiterou a importância da organização correta do fluxo do novo Pronto- Socorro, novos Bioimagem e Centro Cirúrgico e das duas novas UTIs.

“A visita foi de extrema importância, pois, nos deu uma visão ampla para podermos alinhar um atendimento mais ágil e resolutivo aos nossos pacientes, bem como para que as equipes se adequem à nova realidade e estrutura do novo Hospital de Base”, enfatizou.

O novo Hospital de Base contará com uma moderna e ampla estrutura física, graças à forte parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Itabuna, cujo investimento já ultrapassa mais de R$ 60 milhões.