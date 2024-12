Em Ilhéus, 220 famílias realizam o sonho da casa própria ao receber as chaves do residencial Jardim Salobrinho

Mais uma importante entrega habitacional foi realizada pelo Governo do Estado, nesta quarta-feira (18), em Ilhéus, Litoral Sul, como parte do programa Bahia Minha Casa. Foram 220 apartamentos novos para famílias desabrigadas em decorrência das enchentes de 2021.

O Residencial Jardim Salobrinho, na localidade de Salobrinho, na rodovia Jorge Amado, significa um novo recomeço para Jamile Sousa Santos, 38, trabalhadora da área de segurança, que viu a sua casa, doada por sua mãe, afundar em meio às enchentes. “2025 vai ser um ano maravilhoso para mim, meu marido e minha filha. É um sonho realizado: o da casa própria. Não vamos mais depender de aluguel. E ainda em um condomínio completo. A ficha ainda não caiu. A gente só vai se dar conta depois que estivermos lá dentro e olhar tudo isso aqui pela janela”, contou emocionada ao receber as chaves das mãos do governador.

“Isso aqui é fruto de um trabalho em parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura municipal para restabelecer a qualidade de vida das pessoas que sofreram com as fortes chuvas de 2021. Então, estamos aqui hoje, entregando essas 220 unidades, que tiveram um investimento de R$ 28 milhões. Um residencial de qualidade, com acessibilidade para pessoas com deficiência, área de lazer, parque e quadra poliesportiva. Já entregamos um conjunto habitacional em Itabuna, e agora este em Ilhéus”, pontuou Jerônimo Rodrigues, durante o café da manhã com os beneficiários e autoridades.

O residencial é composto por oito blocos e cada edifício tem seis apartamentos por andar. Possui sala ampla, cozinha , área de serviço, dois quartos e banheiro social, em uma área de 42 metros quadrados. O condomínio ainda conta com um centro comunitário, área de passeio, estacionamento, quiosque, praças e áreas verdes.

A obra, realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), veio acompanhada de um projeto social. “Tivemos o primeiro contato com as famílias desde o início, no período das fortes chuvas. Mapeamos, junto ao Corpo de Bombeiros, as famílias atingidas. A partir daí já começamos o trabalho social e o pós-ocupação. Um projeto que tem vários eixos, dentre eles a autonomia cidadã, educação ambiental, patrimonial, gestão condominial e também atividade de geração de trabalho e renda. A nossa intenção é fortalecer os cidadãos e dar oportunidade para que eles consigam ampliar a própria renda”, explicou a coordenadora social da Conder, Priscila Monteiro.

Fonte: Simônica Capistrano/GOVBA