Em Ilhéus, Papai Noel visita Hospital Materno-Infantil e distribui presentes para as crianças internadas

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, recebeu uma visita ilustre na manhã de quinta-feira (20): o Papai Noel. Ele visitou colaboradores, gestantes e puérperas, desejou um feliz natal a todos, e presenteou com brinquedos todas as crianças internadas nas UTIs Pediátrica, Intermediária e Neonatal. A iniciativa integra o programa de humanização do HMIJS e teve como protagonista, no papel do “bom velhinho”, o médico Samuel Branco.

No dia anterior, as mães que seguem acompanhando os seus filhos nas UTIs do hospital ganharam piquenique na área verde e participaram de distribuição de presentes, através de uma ação conjunta da Terapia Ocupacional e da Psicologia da unidade. Durante a semana, as mães produziram cartões natalinos para os RNs internados, transmitindo com emoção palavras de esperança e de expectativa para a alta médica.

O HMIJS tem 105 leitos de internação, sendo 10 de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) e 25 de semi-intensiva; capacidade para atender urgências e emergências de toda a região; além de cinco leitos no Centro de Parto Normal Intra-hospitalar. Está estruturado para a assistência ao parto de risco, gestação de alto risco, cuidado intensivo e intermediário neonatal e cuidado intensivo e clínico às crianças. O funcionamento é 24 horas, com acesso por demanda espontânea e referenciada, integrada aos pontos de atenção primária.

A unidade tem porta aberta de maternidade, leitos de UTI neonatal e semi-intensivo, leitos de canguru e centro de parto normal. Para além disso, a unidade pediátrica consta de 23 leitos e mais 10 leitos de UTI pediátrica, que são 100% regulados. Além da realização de partos e da internação, o hospital oferta atendimento ambulatorial especializado em pré-natal de alto risco, consultas especializadas em obstetrícia, cardiologia, enfermagem, nutrição e psicologia. A unidade funciona também como um polo de desenvolvimento de ensino, reunindo formação acadêmica, pesquisa e produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde.