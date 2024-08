Em Una, Governo do Estado autoriza requalificação em trecho da BA-676

Na última sexta-feira, dia 2, data em que o município de Una celebrou o centenário de emancipação política, o Governo do Estado realizou diversas entregas e assinaturas de importantes obras para a população. Entre os destaques, o governador Jerônimo Rodrigues assinou ordem de serviço para a pavimentação de 7,6 quilômetros da Rodovia BA-676, no trecho que liga a cidade ao distrito de Colônia.

Com um investimento previsto de R$ 11,4 milhões, a obra de infraestrutura beneficiará, aproximadamente, 22 mil habitantes, promovendo o desenvolvimento regional e facilitando o acesso e o escoamento da produção local. De acordo com o comerciante Rico da Silva, a pavimentação da rodovia é um grande avanço para a comunidade: “vai facilitar muito o transporte de mercadorias e atrair mais negócios para a região. Além disso, com uma estrada em melhores condições, a segurança no trânsito também vai melhorar, beneficiando todos os moradores e visitantes”.

Ainda na agenda, houve a entrega de uma ambulância para o município, com um investimento de R$ 279 mil. Também foram distribuídas 50 barracas de feira para a cidade, destinadas a organizar e qualificar a feira livre, bem como permitir a comercialização direta de produtos da agricultura familiar no mercado municipal.

Outras ações

Durante a visita ao município, o governador participou, também, da assinatura de ordem de serviço para a pavimentação da Rua Antônio Andrade, conhecida como “Rua de Puba”, e da Travessa Antônio Andrade, situadas no Bairro Novo.

“Eu saio daqui, hoje, com um novo registro, com uma nova identidade, que é a identidade de ser unense. Recebi o título de cidadão de Una, uma comenda do centenário. Estou muito feliz, muito feliz. Isso me recompensa. Quero agradecer à Câmara dos Vereadores, agradecer ao prefeito e ao nosso time daqui”, comemorou o governador.

Repórter: Tácio Santos/GOVBA