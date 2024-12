Empresário Antônio Badaró morre em Itabuna

Será sepultado às 9 horas desta quarta-feira, 18, no cemitério Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus, o empresário Antônio Badaró. Ele morreu hoje aos 80 anos de idade, em Itabuna.

Em nota, a seguir, o prefeito Augusto Castro lamentou a morte do empresário e destacou a sua atuação no comércio de Itabuna e Ilhéus.

MOÇÃO DE PESAR

Com sentimento de profunda tristeza, soube do falecimento do empresário Antônio Badaró, 80 anos, na manhã desta terça-feira, dia 17. Conhecido por sua forte atuação no comércio de Ilhéus e Itabuna, desde a década de 60 com a loja Grauçá Modas, Badaró, como era conhecido, atuou no comércio, vida social e política das duas cidades.

Com relevo, foi diretor da Associação dos Municípios da Região Cacaueira da Bahia (AMURC) e da Rádio Difusora Sul da Bahia, emissora AM de Itabuna. Também teve destacada atuação em diversas instituições sul baianas. Ultimamente, com seu espírito irrequieto e brincalhão, administrava o Príncipe Hotel, um dos meios de hospedagem mais tradicionais da cidade.

Badaró estava internado no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, sob cuidados médicos para uma cirurgia urológica.

Neste momento de dor e saudades, peço a Deus, o Misericordioso, que receba sua alma em Glória e conforte seus familiares, especialmente a viúva Dona Glorinha Badaró, filhos e netos e uma legião de amigos que agora pranteiam sua partida.

O local e horário do velório e sepultamento não foram divulgados por sua família.

Itabuna, BA, 17 de dezembro de 2024.

Augusto Castro

Prefeito