“Estamos investindo na educação para transformar a realidade dos nossos jovens”, afirma governador Jerônimo Rodrigues

Mais de R$ 1,3 bilhão serão investidos pelo Governo do Estado na modernização de escolas da rede estadual de ensino, contemplando 83 unidades escolares e mais de 55 mil estudantes. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (13), pelo governador Jerônimo Rodrigues, durante o lançamento da terceira etapa do Programa Construir para Educar, no Colégio Estadual Renan Baleeiro, em Salvador. Os recursos estão divididos entre novas licitações, referentes à terceira etapa do programa, e ordens de serviço para obras já autorizadas na segunda etapa.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância dos investimentos para melhorar as condições de aprendizado dos estudantes. “Estamos criando estruturas modernas e adequadas, que impactam diretamente a qualidade do ensino e a experiência dos alunos. É assim que transformamos a realidade por meio da educação”, afirmou.

Na terceira fase do programa, serão licitadas 33 obras, com investimento de R$ 528 milhões, beneficiando mais de 21,2 mil estudantes em 22 municípios. Já na segunda etapa, foram autorizadas 50 obras, totalizando R$ 793 milhões, para atender cerca de 34 mil alunos. As intervenções incluem a construção de novas unidades, ampliações, modernizações e reformas em escolas da rede estadual.

Entre as instituições beneficiadas, estão 12 colégios de comunidades tradicionais, como aldeias indígenas, escolas do campo e assentamentos, atendendo mais de 3.500 estudantes. Essas novas estruturas respeitarão os saberes e culturas locais, oferecendo laboratórios, quadras cobertas, teatros e usinas de energia solar, além de salas de aula modernas.

*Férias na Escola*

O projeto “Férias na Escola”, promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), oferece oficinas gratuitas de arte, cultura, esportes e reforço escolar para estudantes da rede estadual entre os dias 13 e 31 de janeiro. As atividades incluem futsal, polo aquático, dança contemporânea, crochê, stop motion e horta escolar, além de aulas de recomposição em Matemática e Língua Portuguesa.

O estudante Guilherme Santos, de 16 anos, destacou como as oficinas impactam sua relação com a escola. “Participar dessas atividades durante as férias deixa nossa relação com a escola mais leve e divertida. É muito bom ter uma ocupação aqui, porque assim ninguém fica na rua nos dias sem aula.”

A secretária da Educação, Rowenna Brito, ressaltou a importância do projeto “Férias na Escola” para o engajamento dos estudantes durante o recesso escolar. “As oficinas são uma oportunidade de manter os jovens conectados ao ambiente educacional de forma criativa e acolhedora, fortalecendo o vínculo com a escola e oferecendo alternativas que estimulam o aprendizado, a convivência e o desenvolvimento de novas habilidades. É um momento em que a educação ultrapassa os muros da sala de aula e se torna ainda mais significativa para cada estudante.”

*Partiu Estágio*

O Programa Partiu Estágio convocou 689 estudantes universitários para entregar a documentação exigida entre os dias 20 e 31 de janeiro. Os convocados devem acessar o site oficial do programa (www.ba.gov.br) para consultar as orientações sobre prazos e procedimentos, além de entrar em contato com a unidade de Recursos Humanos do órgão onde irão atuar para esclarecer dúvidas sobre a entrega da documentação. Comunicados via WhatsApp também foram enviados para fornecer informações detalhadas.

“Com essa iniciativa, estamos oferecendo aos jovens a chance de se desenvolverem em suas áreas de formação e contribuírem para o fortalecimento das instituições públicas. A educação vai além das salas de aula, e esse programa é mais um passo importante na construção de um futuro mais qualificado e conectado com as necessidades da sociedade”, destacou Edelvino Góes, secretário da Administração.

*Entrega do livro “Ainda Estou Aqui”*

A entrega simbólica das primeiras unidades do livro “Ainda Estou Aqui” também foi destaque no evento. A obra, que aborda temas como democracia, história e direitos humanos, será utilizada como ferramenta pedagógica em escolas estaduais. Está prevista a exibição de um filme baseado no livro, seguida de debates e atividades que promovam o pensamento crítico entre os jovens.

Repórter: Tácio Santos/GOVBA