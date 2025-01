Ferradas perde dona Lucinha do Licor; à beira dos 90 anos

Foi sepultada nesta segunda-feira (06), na Vila de Ferradas, dona Lúcia Veloso. Aos 89 anos, dona Lucinha se foi no domingo, de causas naturais.

Durante décadas, aquela mulher calma, de sorriso largo, produziu e vendeu licores que ficaram famosos em toda a região.

Era um dos símbolos do recanto de paz onde nasceu Itabuna. Ferradas, até hoje, é um recorte do que foi aquela filha ilustre: paz, amizade, fraternidade.

Dona Lucinha deixa filhos, netos e uma legião de amigos.”Uma vizinha sensacional. Com muita maestria, confeccionava licores finos, com sabores inusitados, que eram conhecidos até em outras regiões.

Amava criar cachorros e plantas, tinha uma fé muito grande. Católica fervorosa, era devota de Nossa Senhora da Conceição.

Ferradas perdeu ontem uma de suas filhas ilustres, uma personalidade que fez história na vila mais amada da Bahia”, afirmam vizinhos.