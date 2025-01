Governo do Estado entrega novas viaturas como parte dos investimentos em Segurança Pública

Nesta terça-feira (7), o governador Jerônimo Rodrigues entregou 10 novas viaturas para departamentos da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A iniciativa visa fortalecer a segurança no estado, garantindo melhores condições de trabalho para as forças policiais. O ato ocorreu no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo, em Salvador.

“Isso aqui é uma ação concreta para que a gente possa qualificar, cada vez mais, o servidor da segurança pública. É um servidor público e requer toda atenção. Então viaturas para a corregedoria percorrer o estado, a Região Metropolitana, em busca de sanar qualquer tipo de denúncia. E as outras para a superintendência ligada à telecomunicação, voltada para a questão da inteligência. Até ontem à noite, dia 6, foram presas 52 pessoas por reconhecimento facial. Portanto, dá um pouco mais de dez pessoas por dia, se formos fazer uma conta rápida. É para isso que nós estamos fazendo esse encaminhamento das entregas”, explicou o governador.