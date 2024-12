Governo do Estado entrega reforma do Complexo Policial de Ilhéus

O município de Ilhéus também foi contemplado com a reforma do Complexo da Polícia Civil, entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues, nesta quarta-feira (18), no centro da cidade. Com um investimento de R$ 2 milhões, foram instaladas a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), a Delegacia de Proteção Ambiental (DPA), a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e a 1ª Delegacia Territorial/Ilhéus, além do Plantão Central, Núcleo de Homicídios e Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD/Sul).

“Entrega de mais um equipamento de segurança pública, na verdade, é um complexo de delegacias, onde, além da qualidade do equipamento, é o arranjo que foi colocado aqui para a quantidade de atendimento”, pontuou o governador, destacando também a importância da Delegacia de Proteção ao Turista, além das outras unidades que compõem o complexo.

Marcelo Werner, secretário da SSP, afirmou que a estrutura também beneficia os servidores que atuam no complexo. “Uma nova unidade como essa proporciona melhor condição de trabalho ao nosso policial, que é isso que a gente quer, fortalecer a investigação, buscar cada vez mais valorizar o policial como um todo e, lógico, acima de tudo prestar o melhor atendimento à população. Tudo isso se reverte em melhores números à segurança pública’, salientou Werner.

Mais investimentos

Em infraestrutura hídrica, o governador assinou uma ordem de serviço para a implantação do sistema de abastecimento de água para a comunidade de Vila Jairy, somando R$ 900 mil em investimentos e beneficiando 450 habitantes.

Para a infraestrutura, o chefe do executivo baiano entregou a pavimentação do trecho que liga o acesso à Olivença ao entroncamento da BA-001 e ainda visitou as obras de construção da ponte sobre o Rio Cachoeira, na BA-649, trecho Ilhéus-Itabuna.