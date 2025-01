Governo entrega ambulância e discute avanços em saúde e educação para Pau Brasil

Na manhã desta quinta-feira (9), o governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com o prefeito de Pau Brasil, Robson Venâncio, no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, para discutir projetos de desenvolvimento para o município, no sul da Bahia. Durante o encontro, o governador entregou uma ambulância, equipamentos de saúde, um trator e caminhões-pipa à prefeitura, além de tratar de ações nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança.

“Alinhamos as demandas apresentadas pelo prefeito, com o compromisso de garantir o pleno funcionamento das escolas já no início do ano letivo, marcado para 10 de fevereiro. Também discutimos melhorias nas Unidades Básicas de Saúde, no hospital local e no atendimento às comunidades indígenas, além de um plano para fortalecer a educação nos próximos anos,” afirmou o governador.

O prefeito Robson Venâncio destacou a importância da parceria com o Governo do Estado. “Com o apoio do governador, avançaremos nas áreas prioritárias para nosso município. A entrega da ambulância é um reflexo desse compromisso com a saúde da população,” afirmou.

Repórter: Tácio Santos/GOVBA