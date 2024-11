Indústria de açaí será instalada em Una

A agroindústria Naturê do Brasil financiou R$ 13,5 milhões com o Banco do Nordeste (BNB) para implantação de uma unidade industrial de beneficiamento de açaí no município de Una, no sul da Bahia. Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), os investimentos serão destinados a capital de giro, construção civil, aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, móveis, utensílios, além de estudos e projetos.

Proprietários de uma fazenda agrícola com plantio de café, açaí, mamão e pimenta há mais de 30 anos, os sócios utilizam tecnologia de ponta no manejo de suas culturas, o que os motivou a agregar valor à fazenda, fechando a cadeia produtiva do açaí. A agroindústria será composta de uma unidade industrial com quase quatro mil metros quadrados a ser construída em uma área de trinta mil metros quadrados e a expectativa para início das atividades é de cerca de um ano e meio.

O fruto produzido na fazenda se tornará matéria prima da nova indústria, uma vez que a produção atual é suficiente para atender à demanda, o que implica em redução de custos. Um dos sócios, Silas Huguinin, comentou o projeto com entusiasmo: “Gostaria de agradecer primeiro a todos os responsáveis por realizar esse grande projeto. Ao Banco do Nordeste que nos apoiou até aqui, tanto a agência Camacan como as demais áreas. Com o início das obras, a Naturê vai gerar 30 empregos diretos imediatos. Após a conclusão, prevemos 33 funcionários por turno”, conta o empresário.

De acordo com Huguinin, o estudo mercadológico realizado para implantação indica que a cada emprego direto gerado na indústria são gerados outros cinco indiretos, pelo fomento do agronegócio, das oficinas e logística. Além do impacto local, o empresário também destacou a visão da empresa em alcançar mercados ainda maiores, como o internacional. “Nós almejamos alcançar em breve as certificações necessárias para chegarmos a outros países e nos tornarmos referência no mercado”, destaca Huguinin.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste na Bahia, Pedro Lima Neto, comemorou a contratação e o impacto na geração de renda e empregos na região. “Os investimentos realizados pelo BNB têm, por finalidade, impactar positivamente a nossa área de atuação. A agroindústria, como agente de transformação local, traz esse resultado não só na geração direta, mas também indireta, em forma de benefícios ao entorno”, pontua o gestor.

Com inovação tecnológica e investimento no que há de mais moderno no setor industrial, a Naturê almeja implantar tratamento criterioso desde a colheita dos frutos, embalagem, higienização e sanitização até o beneficiamento, com alta performance do processo e foco em sustentabilidade. Na primeira etapa, a unidade atenderá as demandas dos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

FNE AGRIN – A linha de crédito utilizada pela Naturê do Brasil atende as agroindústrias de diferentes portes e financia a modernização de máquinas e equipamentos, aquisição de bens de capital e implantação, modernização, reforma, relocalização e ampliação de empreendimentos agroindustriais, entre outros itens. Para mais informações sobre condições, prazos e garantias, acesse: www.bnb.gov.br/fne-agrin