Ita Pedro tem Ivete Sangalo nesta sexta-feira

Arena Zé Cachoeira ficou pequena para a multidão que compareceu na quinta-feira, dia 27, na primeira noite do Ita Pedro – o Maior São Pedro do Brasil. A expectativa é de que nesta sexta-feira, dia 28, a partir das 18 horas, o mesmo sucesso de público seja repetido com as 13 atrações confirmadas pela Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC).

Uma das artistas mais esperadas é a cantora Ivete Sangalo, que se apresenta ao público a partir das 23h10min. Mas, às 18 horas, são atrações: Forró Genuíno; 18h40min, Preta Vip;19h20min, Pegada X ; 20h10min, Norberto Curvêllo; 21h10min, Pipoco do Trovão, 22h10min, Sinho Ferrary; Hugo e Guilherme; 00h30min, Targino Gondim; 01h50min, Top Love; 02h40min, Léo Santana; 4h, André e Mauro; 4h50min, Rafa Motah; e 5h40min, Um Milhão. A festa segue até domingo, dia 30, com programação de encerramento voltada para o público infantil.

Para o prefeito Augusto Castro (PSD) “é uma alegria celebrar esta 3ª edição do Ita Pedro, uma marca da nossa administração que instituímos no primeiro ano do governo”, disse. Ele ainda completou: “E o mais importante, é que o Ita Pedro entrou para o calendário de eventos e ganhou uma dimensão muito grande em todo Nordeste”, afirmou.

“Isto para nós é muito gratificante, porque fomenta a cultura, valoriza os artistas locais, estaduais e traz para a grade renomadas atrações nacionais”. Dentre os patrocinadores do Ita Pedro estão Atakarejo, Plansul, Devassa, Rota Transportes, Oásis Rede de Postos, Brasil Nutri Ambiental, Águia Branca, Alcif Mais e Camarote Garden.