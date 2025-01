Itabuna é contemplada com novas equipes do Programa Multiprofissionais para as Unidades de Saúde

O município de Itabuna foi contemplado com quatro novas Equipes Multiprofissionais (eMulti), que atenderão nas 34 Unidades de Saúde da Família por meio de um incentivo do Governo Federal, que prevê a implantação e o custeio da ação nas unidades vinculadas ao Departamento de Atenção Primária à Saúde (APS).

A diretora do Departamento de Atenção Primária, Dayse Santos, explicou que as unidades de saúde do município estão distribuídas em quatro módulos e que essas equipes eMulti atuarão diretamente nesses módulos, ampliando o atendimento e, consequentemente, oferecendo uma melhor assistência à população.

“Contávamos apenas com uma equipe eMulti, mas, graças ao empenho da Secretaria Municipal de Saúde, entramos com essa novidade em 2025. O município cumpriu todos os pré-requisitos exigidos pelo Governo Federal e agora conta com um total de cinco equipes eMulti. Na próxima semana, entraremos na fase de capacitação, quando os profissionais das eMulti participarão de um treinamento”, informou Dayse Santos.

Ela reforçou que o objetivo das equipes eMulti é prestar uma assistência mais integrada e trazer diversas especialidades às Unidades Básicas de Saúde e às Unidades de Saúde da Família. Entre os profissionais estão fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, sanitaristas, assistentes sociais, farmacêuticos, arte-educadores e profissionais de Educação Física.

“Estamos felizes com a chegada das novas equipes do eMulti, pois elas garantem um atendimento equânime e integral, abrangendo os territórios e ampliando o serviço para a população na rede de Atenção Primária à Saúde”, avaliou a diretora do Departamento de Atenção Primária.