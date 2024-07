Itabuna empossa novos servidores aprovados em concurso

Mais de 100 novos servidores municipais aprovados no Concurso Público 01/2023 foram empossados na manhã de quinta-feira, dia 4, durante solenidade no Centro de Cultura Adonias Filhos, quando também assinaram Termo de Compromisso.

A solenidade contou com a presença do prefeito Augusto Castro (PSD) que ressaltou a satisfação em receber estes novos servidores, que em sua maioria são lotados na Secretaria Municipal da Educação.

“Seguimos cumprindo a nossa missão de valorizar o servidor e de oferecer qualidade no atendimento aos cidadãos. Aliado a esse trabalho, estes novos servidores que entraram em exercício já chegam com um Plano de Cargos, Carreira e Salários em vigor, um compromisso da nossa gestão que também foi cumprido”, lembrou o prefeito.

A solenidade também contou com a presença dos secretários municipais Rosivaldo Pinheiro (Governo), Moisés Figueiredo (Gestão e Inovação), Lívia Mendes Aguiar (Saúde), Adriana Tumissa (Educação), Mauro Ribeiro (Indústria e Comércio), Joana Oliveira (Procuradora do Município) e da vereadora Wilmaci Oliveira.

O secretário de Gestão e Inovação, Moisés Figueiredo, ressaltou que esta foi a quarta cerimônia de posse dos novos servidores realizada pela Prefeitura de Itabuna após o concurso. “Este momento é motivo de satisfação para todos da Administração Municipal porque a realização do concurso se deu com muito esforço e dedicação. Temos agora a sensação de dever cumprido, e o mais importante, de mais uma promessa do prefeito cumprida”, disse.

O secretário de Governo, Rosivaldo Pinheiro, chamou a atenção para a chegada desses novos profissionais que fazem parte de um processo de transformação que o município está passando. “Estamos vivendo novos tempos e é justamente por isso que esses servidores estão tendo a oportunidade de hoje assumir a função que escolheu e isso nos deixa muito felizes”, falou.

O pedagogo Marcelo Costa Souza, aprovado para o Cargo de Professor do Ensino Fundamental I, não escondeu sua alegria do momento. “Este momento é resultado de muito estudo, esforço e dedicação. Agora, a sensação que sinto é de alívio e agradecimento a todos que me apoiaram”, concluiu.