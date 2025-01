Itabuna realiza a destinação correta de resíduos sólidos, incentiva a coleta seletiva e é referência no país

Itabuna é uma das cidades brasileiras que atendem ao Plano Nacional de Saneamento (PLANARES) que determinou o fim dos lixões em cidades com mais de 100 mil habitantes a partir de 2024.

Em 2021, o prefeito Augusto Castro (PSD) se antecipou ao PLANARES e numa decisão inédita com enorme impacto socioambiental acabou com o lixão de Itabuna, um local insalubre em que, há mais de quatro décadas dezenas de famílias viviam e trabalhavam em situação degradante e subumana.

Com o fim do lixão a céu aberto, todos os resíduos coletados pelo Departamento de Limpeza Pública passaram a ser depositados no aterro sanitário da CVR Costa do Cacau, credenciado pelo Instituto de Meio Ambiente da Bahia (INEMA ) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Em 2024, foram armazenadas no aterro cerca de 78 mil toneladas de resíduos coletados em Itabuna.

O Projeto Recicla Itabuna, coordenado pelo atual secretário municipal da Educação, Rosivaldo Pinheiro, além da destinação correta de resíduos, inclui ações de educação ambiental e apoio à reciclagem, através da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis (AACRI), que mantém uma Central de Triagem, no Bairro Lomanto.

Com o fim do lixão, os catadores passaram por um processo de capacitação e atualmente atuam como agentes ambientais num local seguro, com maquinário adequado e equipamentos de proteção individual (EPIs).

A Prefeitura de Itabuna disponibilizou dez Ecopontos nos bairros e no centro para o descarte correto de materiais recicláveis, além da coleta domiciliar feitas por Ecobikes cedidas pela CVR Costa do Cacau.

Coordenador do Programa Recicla Itabuna, o secretário Rosivaldo Pinheiro que participou da 11ª edição da ExpoCatadores no mês de novembro passado, no Anhembi, em São Paulo, relembrou que “Itabuna tem um dos principais cases de sucesso do país no processo de coleta seletiva, como destacado no evento”, disse.

Para ele, é motivo de orgulho para a gestão Augusto Castro esse reconhecimento. “Integrar esse seleto grupo de municípios brasileiros e liderar esse ranking, entre as cidades acima de 100 mil habitantes demonstra o acerto. Sem dúvidas, temos o maior programa e os melhores resultados na coletiva seletiva no país”, disse.

“O que temos feito é a inclusão socioprodutiva, depois de medida extremamente feliz do gestor. Além disso, trabalhamos na dinâmica da AACRI fazendo o bem às pessoas e ao meio ambiente”, acrescentou Pinheiro.

A Expocatadores reuniu representantes de 18 países, observadores internacionais e caravanas de dezenas de municípios brasileiros. O município foi representado pela Prefeitura, através do Programa Recicla Itabuna, Núcleo Regional da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) e dirigentes da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis (AACRI).

Atualmente, são cerca de 50 famílias que reciclam em média 100 toneladas de material reciclável por mês comercializados com empresas da Bahia e outros estados. Através do projeto Mãos que Reciclagem, coordenado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), o trabalho foi reconhecido com a entrega do Prêmio Innovare, um dos mais importantes do país.

“Hoje trabalhamos de forma digna, somos reconhecidos pela sociedade pelo trabalho que temos, além de termos uma atividade que nos proporciona segurança. Estamos gerando e renda e contribuindo para que a população de Itabuna valorize a conservação ambiental”, afirma a presidenta da AACRRI, Carissa Assunção.



ARMAZENAMENTO CORRETO DE RESÍDUOS

Além do armazenamento de resíduos numa área de 75 hectares às margens da rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna), parte dela destinada à conservação de mata nativa, a CVR tem apoiado projetos de coleta seletiva como a AACRRI Itabuna e implantou um Centro de Educação Ambiental, com espaço para palestras e workshops, e mantém um viveiro de mudas árvores frutíferas e plantas nativas, que são distribuídas gratuitamente a associações, escolas, clubes de serviço e instituições públicas.

Para o diretor comercial da CVR Costa do Cacau, Rodrigo Zaché “ vem consolidando e ampliando seu compromisso com da sustentabilidade ambiental e social de toda a região. Não nos restringimos apenas ao atendimento ambientalmente adequado da destinação dos resíduos, atuamos também no desenvolvimento e fomento de projetos socioambientais com cooperativas e outras instituições e entidades do terceiro setor, com o propósito de transformar vidas através do desenvolvimento sustentável”.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL



Responsável pela coleta de resíduos em Itabuna, a Biosanear disponibiliza um caminhão para a coleta seletiva em empresas e Ecopontos e, com o objetivo de orientar a população sobre o descarte correto de resíduos, implantou uma equipe de Educação Ambiental, composta de cinco colaboradores, que vem atuando no centro e nos bairros da cidade.

Além das ações nos domicílios, a equipe de Educação Ambiental atua em escolas, associações de moradores, clubes de serviço, etc., com a realização de palestras e distribuição de folhetos. “Essa é uma ação inovadora em Itabuna, fundamental para tornar a cidade mais humana e saudável, cujos resultados começam a aparecer na melhoria do sistema de coleta e no descarte correto de resíduos. Vamos buscar parcerias para ampliar esse trabalho”, afirma o gerente de Operações da Biosanear, Alan Lima.