Itabuna recebe concerto gratuito da Orquestra Neojiba

O palco do Teatro Municipal Candinha Doria receberá, às 19 horas desta terça-feira (06), uma apresentação da “Camerata Neojiba na Bahia”.

Gratuito , o concerto integra turnê pelo interior do estado.

A apresentação conta com a participação do renomado violinista francês David Grimal e do igualmente talentoso pianista baiano Ricardo Castro.

Transformação de vidas

A turnê “Camerata Neojiba na Bahia”, apoiada pelo Nubank, reúne 14 músicos do naipe de cordas da Orquestra do Neojiba, selecionados após rigorosa preparação com Grimal.

Além de virtuoso violinista, Grimal é professor na Escola Superior de Música de Saarbrücken, na Alemanha, e fundador da orquestra sinfônica “Les Dissonances”. Por sua vez, Ricardo Castro é o idealizador do Neojiba, programa que transforma a vida de crianças e jovens através da música.

Grimal e Castro irão se apresentar juntos pela primeira vez no interior da Bahia, trazendo um repertório eclético que mescla compositores europeus e brasileiros.

Entre as obras executadas estarão o “Concerto para violino, cordas e contínuo em ré menor” de Bach, a “Sinfonia de câmara para orquestras de cordas”, de Shostakovich, e o prelúdio das “Bachianas Brasileiras n .4”, além de composições do baiano Elomar Figueira Mello.