Jornalista de Itabuna lança dois ebooks para assessores de imprensa e políticos eleitos

A jornalista e especialista em comunicação, de Itabuna, no sul da Bahia, Nanci Macedo lançou na quinta-feira (26) dois ebooks voltados para profissionais que desejam aprimorar suas habilidades em assessoria de imprensa e assessoria política. Com uma sólida experiência em comunicação empresarial, pública e política, a comunicadora reuniu em seus materiais conhecimento prático adquirido ao longo de sua carreira para auxiliar assessores a enfrentarem os desafios da área com segurança e eficiência.

Sobre os ebooks

O primeiro ebook, “Assessoria de Imprensa na Prática – Do Planejamento à Execução”, é um guia completo para iniciantes. O material apresenta desde o papel do assessor de imprensa até estratégias de comunicação, relacionamento com jornalistas e gerenciamento de crises. Dividido em capítulos práticos, o ebook detalha como planejar a comunicação, criar press releases eficientes, realizar follow-ups estratégicos e usar as redes sociais como ferramenta de destaque. Além disso, o conteúdo aborda a importância da ética e da transparência no trabalho do assessor, consolidando uma visão profissional e responsável da área.

O segundo lançamento, “Ganhei, e agora? Guia prático para assessores políticos eleitos”, é direcionado a assessores de vereadores e prefeitos que assumem mandatos. O material ensina como comunicar ações do mandato de forma estratégica, destacando a importância de manter a conexão com os eleitores. Entre os temas abordados estão: posicionamento do político nas redes sociais, definição de pautas relevantes para a imprensa e construção de uma agenda positiva. O ebook busca orientar os profissionais a transformar as ações do mandato em resultados perceptíveis e memoráveis para a população.

Uma oportunidade para profissionais da comunicação

Os ebooks são ideais para quem deseja entrar na área de assessoria ou busca se atualizar frente aos desafios da comunicação contemporânea. “O objetivo é oferecer conteúdos práticos e objetivos, que possam ser aplicados imediatamente no dia a dia do assessor, tanto no ambiente corporativo quanto no político”, explica Nanci.

Os materiais já estão disponíveis para compra nas plataformas digitais:

👉 Ebook 1 – Assessoria de Imprensa na Prática: https://go.hotmart.com/A97101953D

👉 Ebook 2 – Ganhei, e agora?: https://go.hotmart.com/A97200151H?dp=1

Sobre a autora

Nanci Macedo é jornalista com mais de 13 de experiência, especializada em comunicação organizacional. Já atuou em campanhas políticas na cidade e também como repórter digital no portal iBahia, da Rede Bahia e coordenou as redes sociais da Prefeitura de Itabuna, além de acumular experiência nos setores público, privado e religioso. Com uma carreira que abrange funções como assessora, produtora, repórter, redatora e apresentadora de webjornalismo, ela se destaca por sua atuação estratégica e analítica do mercado de comunicação.