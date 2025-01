Jovem de Itabuna é premiado com um carro em campanha de supermercado

A emoção tomou conta de Sávio Oliveira dos Santos, de 20 anos, ao receber, na última esta sexta-feira (24), a chave do Jeep Compass Sport 0km, o grande prêmio da campanha Premia Itão. Morador do bairro Lomanto Júnior, em Itabuna, e balconista de uma adaria local, Sávio expressou alegria e surpresa ao ser sorteado, “Este prêmio chegou na hora certa e vai nos ajudar bastante. Meus pais e eu optamos por vender o carro e fazer alguns investimentos ainda em análise”, comentou o jovem.

A entrega da chave foi realizada pelo gerente de hortifruti do Itão, Iran Lima, no estacionamento do Hipermercado Itão, localizado no centro comercial de Itabuna. Sávio esteve acompanhado por sua mãe, Antônia Oliveira, responsável por emitir os cupons em seu nome, para o momento especial.

Antônia, cliente fiel do Itão há muitos anos, contou que sempre participou das promoções da rede, depositando os cupons em seu próprio nome. Contudo, desta vez, ela resolveu inscrever os cupons no nome do filho Sávio, acreditando que ele poderia ter mais sorte. “E não é que deu certo? Nunca deixei de acreditar!”, comemorou, destacando que o prêmio veio em uma hora muito oportuna.

A campanha Premia Itão reafirma o compromisso da rede em valorizar e beneficiar seus clientes. Além do prêmio principal, a edição de 2024 contou com sorteios de 60 vales-compras no valor de R$ 1.000, contemplando dezenas de clientes nas lojas de Itabuna e Ilhéus.

Com a entrega do Jeep Compass Sport, a campanha se encerra, mas a expectativa já está voltada para 2025, que trará sorteios de vales-compras e um Hyundai Creta 0km como prêmio principal.