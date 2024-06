Lances da primeira noite do Ita Pedro

Com o tema “É tão bom se apaixonar” em homenagem ao saudoso Kocó, da banda Lordão, a primeira noite de festa do Ita Pedro – O maior São Pedro do Brasil encantou o público que marcou presença na Arena Zé Cachoeira, no Banco Raso.

Nesta terceira edição, a festa conta com uma parceria fundamental entre a Prefeitura de Itabuna, Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) e iniciativa privada, através do Atakarejo, Plansul, Devassa, Rota Transportes, Oásis Rede de Postos, Brasil Nutri Ambiental, Águia Branca, Alcif Mais e Camarote Garden. Isto, permitiu dar um novo tom de grandiosidade ao Ita Pedro, que já integra o calendário eventos da cidade.

A itabunense Driele Almeida, moradora do Bairro Jardim Primavera, disse que amou a programação da primeira noite; “Um verdadeiro sucesso e ainda mais com uma decoração linda em homenagem ao nosso querido Kocó do Lordão. Vou participar todos os dias, porque a organização e a segurança nos permitirá voltar”, disse.

Nesta sexta-feira, dia 28, a partir das 18 horas, são atrações: Forró Genuíno; 18h40min, Preta Vip;19h20min, Pegada X ; 20h10min, Norberto Curvêllo; 21h10min, Pipoco do Trovão, 22h10min, Sinho Ferrary; 23h10min, Hugo e Guilherme; 00h30min, Targino Gondim; 01h50min, Top Love; 02h40min, Léo Santana; 4h, André e Mauro; 4h50min, Rafa Motah; e5h40min, Um Milhão. A festa segue até domingo, dia 30, com programação de encerramento voltada para o público infantil.

Para o presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças, o sucesso da primeira noite do Ita Pedro – O melhor São Pedro do Brsil “é fruto de um trabalho muito sério do prefeito Augusto Castro que vem consolidando ano a ano a festa. Graças a Deus, esse evento traz benefícios econômico, cultural e socioambiental para o município”, finalizou.