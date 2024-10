Ministro Rui Costa nesta sexta em Ilhéus

O ministro do presidente Lula e ex-governador da Bahia, Rui Costa, vai participar da última caminhada do Sextou com Adélia nestas eleições. O ato será amanhã (4), a partir das 15h, com saída da Praça José Marcelino, em frente ao Bataclan, na Avenida Dois de Julho.

Ao lado do ministro da Casa Civil, a candidata a prefeita de Ilhéus vai caminhar pelo Calçadão da Marquês de Paranaguá, o coração do comércio ilheense.

A professora e médica Adélia Pinheiro anunciou a segunda vinda do ministro durante plenária com os mais de 100 candidatos e candidatas ao Legislativo da Coligação Mudança pra Vida Melhorar, na quarta (3), no Centro de Convenções.

“Quem vem caminhar com a gente é o ministro Rui Costa. É a segunda vez que o ministro Rui Costa vem aqui, na campanha, para dizer ao povo de Ilhéus quem é a candidata dele e qual é o compromisso que a gente tem com Ilhéus”, declarou a candidata do PT 13.