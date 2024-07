Morre Dr. Arthur, conceituado médico de Itabuna

Em nota, a Prefeitura de Itabuna informa o falecimento de Dr. Arthur Almeida, um dos mais conceituados profissionais da Medicina, em Itabuna.

PESAR

Com tristeza tomei conhecimento do falecimento do médico otorrinolaringologista Arthur Carvalho de Almeida na manhã de hoje,dia 1º, em Salvador. Neste momento de dor, peço a Deus, o Misericordioso, que conforte seus familiares, amigos e colegas de profissão e que o receba em Glória. Que descanse em paz, nos braços do Senhor. O velório vai acontecer em Itabuna, depois do traslado do corpo da capital.

Itabuna, 1º de julho de 2024

Augusto Castro

Prefeito